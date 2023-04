“Habrá nuevos dorados de pasos, enseres, itinerarios...”

Un año más, la Agrupación de Hermandades y Cofradías ha puesto todos los medios para que la Semana Santa siga creciendo. Y lo está consiguiendo. Con la Magna como glorioso colofón a su 75 aniversario, ahora llega una nueva Semana de Pasión.

–¿Cómo se presenta la Semana Santa?

–Se presenta con la misma ilusión que todos los años. Sumando la responsabilidad del cargo y esperando que no sufra ningún incidente. Mirando también al cielo para que nos respete aun sabiendo la necesidad de algo tan necesario para la humanidad pero deseando que en esa semana nos dé tregua. Pero por encima de todo la oportunidad de hacer realidad una de las misiones principales de las hermandades. Que es dar testimonio público de fe.

–¡Qué buen sabor dejó la Procesión Magna!

–La Magna fue, gracias a Dios, un reconocimiento al mundo cofrade, representado en la Agrupación como ente que aglutina a todas las hermandades en sus 75 años de historia. Así que el reconocimiento es para todos ellos y entre todos los actos la Magna fue uno más. Como importantísimo fue la misa de acción de gracias como culminación del aniversario de la Agrupación.

–En Cuaresma se ha respirado aroma cofrade.

–Sí, claro. La Cuaresma es una oportunidad para renovar y preparar nuestra fe. Y las hermandades se unen con distintos actos repartidos por toda la ciudad. Triduos, septenarios, besapies, besamanos, pregones, viacrucis...

–Repite la Carrera Oficial, el año pasado gustó mucho su nuevo trayecto.

–Tenemos que tener en cuenta que es una Carrera Oficial muy pero que muy joven. Será éste nuestro segundo año. Pero nos deja muy buenas sensaciones y lo más importante es que hacemos estación de penitencia a nuestra Catedral. Sabemos de la aceptación por parte de la Hermandades como así de la sociedad almeriense. Eso sí, somos conscientes que tenemos que seguir trabajando para mejorar.

–Va a aumentar el número de sillas en Carrera Oficial

–Sí. Desde el Ayuntamiento hay una apuesta muy importante por la Semana Santa, que supone un impulso grande para la ciudad. Desde el Consistorio son conscientes del impacto que aportan las Hermandades a la ciudad y el trabajo en comunión es permanente y de muy buena sintonía. Evidentemente, eso se ve reflejado en Almería.

–Papel destacado el de la mantilla este año.

–Bueno, creo que la mantilla siempre ha tenido mucho protagonismo en las Hermandades. Pero no podemos dejar de valorar que en una estación de penitencia todos son importantes: nazarenos, penitentes, costaleros, acólitos, disputados de tramo, fiscales de cruz…

–¿Qué novedades van a poder observar los almerienses?

–Son las propias Hermandades las que presentan sus novedades. Podremos ver nuevos dorados de pasos, nuevas composiciones musicales, nuevos enseres, nuevos itinerarios... Pero siempre sin perder el auténtico sentido de nuestra misión, que es dar testimonio público de nuestra fe.

–Se percibe un crecimiento importante de la Semana Santa en la ciudad.

–Sí, es obvio ese crecimiento. Tenemos que ser responsables las Hermandades en la formación de esos nuevos hermanos porque no debemos olvidar nuestra misión al final debemos fomentar la sinodalidad, caminar juntos como pueblo de Dios. Si no es así, podríamos confundir su auténtico sentido.

–Un año más de Isaac al frente de la Agrupación, ¿cómo es la salud de ésta?

–La Agrupación es una institución formada por los hermanos mayores. Sin Hermandades agrupadas, no tendría razón de ser. Al final el ‘termómetro’ de su salud está reflejado de alguna forma por nuestras propias Hermandades. Nosotros como junta, ponemos todos los medios para dar una visión de las realidades de nuestras Hermandades. Trabajamos con la iglesia dentro de la misma con asociaciones, fomentando el trabajo, la caridad y la formación. Y cómo no, poniendo en valor las propias concesiones de las actividades de la agrupación, como es Cristo Rey, Via crucis oficial, pregón de Semana Santa, pregón de las Glorias, presentación del cartel oficial de Semana Santa, cartel de las glorias, participación en el Corpus Christi, así como la organización de la carrera oficial.

–¿Cómo valora su mandato?

–Ahora estamos centrados en que nuestras Hermandades tengan la máxima expresión de evangelización en esta Semana Santa y que todo salga bien. Después Dios decidirá.

–¿Qué debemos mejorar?

–No es cuestión de qué nos falta o de que hay que mejorar? Al final, todo se resume en formación. Pero ha de ir unida a nuestros hermanos, parroquias, consiliarios. Unidos todos juntos caminaremos, avanzaremos y tendremos un auténtico sentido. Y así daremos cabida a nuestras mejoras.