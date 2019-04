Ruta de gastronomía cofrade

Con el muy reciente nombramiento de la capitalidad gastronómica de nuestra ciudad, no podemos dejar escapar la oportunidad para nuestros paladares en estas fechas tan señaladas donde tenemos una oferta muy amplia por todos los caminos que recorren las hermandades de la capital. Y es de eso precisamente de lo que les voy a hablar para que disfruten en una semana llena de buenos caprichos.

Comencemos entonces por el Domingo de Ramos previo a ver a la Borriquita en la Cafetería 'Barea', para tomar fuerzas a primera hora de la mañana con su amplia variedad en tostadas, pastelería y tés. Al mediodía si lo preferimos podemos acogernos en el centro de la capital para esperar a todas las hermandades allí cuando lleguen. Comiendo en la Taberna Entrefinos, con su especialidad para estas fechas, que como todos sabemos es el bacalao. Al la riojana, vizcaína, potaje de semana Santa con éste mismo ingrediente… Todo un deleite, que podrán degustar ustedes mismos. Mientras esperamos que vengan la Virgen de la Estrella, el caballo de regiones, o el misterio de la Cena antes de que se abran las puertas de San Pedro.

El Lunes Santo es sinónimo de Poder y Pasión. Y para ello no está de más sentarse en el concurrido 'De Tal Palo', donde si por suerte tenemos una mesa libre podremos degustar sentados la estupenda carne al ajillo, croquetas caseras o patatas a lo pobre de nuestra tierra. A continuación y tras ver a las hermandades del barrio de Oliveros y del Zapillo por el centro, un quemaillo o también un americano del 'Kiosco Amália', puede poner fin a la noche. Ya es hora pues de adentrarnos en el martes lleno de Amor, Perdón y Coronación. Comiendo en 'La Plazuela', un sitio idóneo de mar y tierra, ya que para éstas fechas nos tienen preparado un sabroso bacalao al pil pil y unas brochetas de pescado deliciosas. Pero si de lo contrario queremos seguir cumpliendo y respetando lo mas tradicional de nuestra tierra con 'Casa Puga' lo conseguiremos. Su queso, mojama, champiñones, hueva...son equivalentes a explosión en nuestras glándulas salivales. Por esos aromas tan intensos que tanto gustan a la mayoría de comensales.

Previa a la salida de las hermandades del Miércoles Santo, un lugar para tomar una copa, un café o simplemente relajarse comentando todo lo que nos ha acontecido o lo que queda por venir. Se puede o debe hacer perfectamente en el Pub 'La Parada', donde numerosos costaleros se reúnen antes de enfajarse y preparar sus ropas. Para de esta manera repartir un poquito de esperanza por las calles de Casco Antiguo. Pero si de verdad queremos hacer un concierto de sabores en nuestras papilas gustativas, 'Hotel Catedral' es el lugar perfectamente estratégico de este momento. No solo por su ubicación, si no por sus platos. Comenzando con unas tostas de caracola aliñá, siguiendo con unos gurullos con jibia y pulpo y finalizamos con la cazuela de rape con patatas y almendras.

Durante el mediodía del Jueves Santo, el dejarnos llevar por las calles mas céntricas de Almería nos hace pensar en el rico pescado de nuestras costas, 'El Jurelico' es donde se nos ofrece una materia prima fresca y bien preparada. Como es el paillado de bacalao o el atún encebollado, ademas de otros majares de nuestro mediterráneo.

Puede que pasen las horas y no paremos de ir de un sitio a otro, y quizás por ello tengamos que darnos un gusto con un toque dulce al final de la semana. Pues no va a ser todo caminar y quemar calorías caminando de una punta a otra de la ciudad. También hay que sentarse para disfrutar de un buen café o té, acompañado de los tradicionales pestiños, leche frita, o torrijas en cualquiera de los establecimientos de 'La Dulce Alianza'.

Y es así como llegamos al Domingo de Resurrección y puede que sea sinónimo de tristeza, porque ya han finalizados todos los cortejos procesionales. Pero no es así, aún podemos seguir gozando viendo al señor de la vida, cuando éste pase por las calles de vuelta a la catedral. Y de la misma manera nosotros resguardarnos y despedir la semana, en uno de las mas tradicionales bares de nuestra ciudad. 'El Alcázar', donde el mero a la vinagreta, gambas fritas o la combinación de ambas, con una brocheta de pescado y gambas. Con ello, ahora si que podemos poner fin a una semana donde la pasión por nuestros sabores, el interés cultural y gastronómico, no han sabido faltar desde su inicio. Con una amplísima variedad en todos los establecimientos donde hemos ido parando, entre estación y estación de penitencia. Para rescatar un recuerdo de todo lo que hemos vivido y saboreado. Porque algunos de los mejores recuerdos no se guardan en nuestras memorias por su imágenes. Si no por los sabores y olores, tan deliciosos que hemos sabido degustar. Grabados ahora sí, por el calor y esmero, de cada una de las cocinas.