La temprana primavera

Sé que se acerca la primavera, no porque empiecen a florecer los naranjos de la calle Pablo Iglesias o porque la luz vaya quitándole protagonismo a la oscuridad de las tardes, cuando en la bandeja de entrada del correo electrónico tengo las primeras peticiones del cartel oficial de la Semana Santa de Almería.

Tengo el privilegio de decir que después de todos estos años trabajados sigue asomándose una gran sonrisa al recibir esas letras escritas por cofrades de cualquier punto de la geografía española, porque como sucede a principios del mes de enero con sus Majestades de Oriente, siento que en esta ocasión, hago realidad los deseos de aquellos coleccionistas, amantes de la cartelería y apasionados de nuestras manifestaciones públicas de fe, cofrades en general y listos o tontos de capirote como muchos nos llaman pero que alegran a otra cofrade más que se siente orgullosa de su Semana Santa. No hemos acabado de abrir los regalos de Reyes cuando tras la romería a la Santísima Virgen del Mar, asoman esas solicitudes a las que hago mención y ya la maquinaria comienza a ponerse a funcionar…

Los días van disminuyendo al contrario que los ruegos que van en aumento conforme se aproximan las fechas de la semana grande. Las carreras que se viven en las casas de hermandad, los priostes buscando multiplicar momentos para poner a punto pasos, diputados mayores de gobierno haciendo, muchas veces, encajes de bolillos para poder situar juntas a esas amigas que salen por primera vez. La magia de las primeras veces que también se percibe a través de las diferentes caras que pasan por el lugar en el que más horas de mi vida paso porque para nuestros visitantes nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio artístico es desconocido aunque las campañas de promoción de los últimos años hayan intentado cambiar esta tendencia.

El trajín en la oficina de turismo es diario y continuo durante los trescientos sesenta y cinco días del año, ya que afortunadamente, somos un destino que gusta y que invita a disfrutarlo en cualquier estación del año, aunque los que nos dedicamos al turismo somos conscientes que quien viene a visitar Almería no viene por casualidad, ya que las dificultades hablando de conectividad son muchas… quien viene lo hace porque realmente desea conocernos por lo que más valor tiene para nosotros, los que trabajamos en este sector, el dar una cálida acogida, mostrarles todas las bondades que escondemos en esta esquinita peninsular donde el sol, y aunque suene típico, decide pasar el invierno.

Almería, es escogida sin lugar a dudas por muchos españoles y extranjeros que quieren aventurarse a conocer su clima, su gastronomía y paisajes y ¿por qué no decirlo? nuestra Semana Santa con sus particularidades y su ritmo propio. Es curioso como algunos que se acercan al mostrador desvelan sin ellos darse cuenta que en sus ciudades de origen el concepto de Semana Santa es diferente, cada ciudad tiene sus propias costumbres los sureños más similares a nosotros y los norteños más divergentes pero todos movidos por el mismo objetivo que es el hacer pública manifestación de nuestra fe.

Si entramos en anécdotas o en materia turística, como en cualquier trabajo, contamos con anécdotas y curiosidades, con patrones que se repiten año tras año y es que un ejemplo es la pregunta más realizada, sin lugar a duda desde la época cuaresmal, es ¿cómo puedo reservar para acceder a Carrera Oficial? O ¿el precio del abono para las sillas? La sorpresa es mayúscula al decir que aquí sentarse en el tramo oficial es gratis que sólo basta con llegar con la suficiente antelación para poder tomar asiento y disfrutar de la experiencia sensorial que produce ver una estación de penitencia y del momento íntimo que se produce con la cercanía de las imágenes a la ciudad. Aquí sin duda, dejo un camino abierto para que a quien corresponda piense si Almería estaría preparada para afrontar el cobro de las sillas y sobre todo, el planteamiento del beneficio obtenido a quién repercutiría sabiendo que esto es un interés en el que entran muchos interesados y muchos que pueden verse beneficiados. Pero como bien he dicho antes, lanzo la pregunta al aire para quien quiera coger la cuerda y ate el cabo.

Los famosos libros de horarios e itinerarios

Otra de las demandas clásicas: los famosos “libritos de horarios e itinerarios”, nuestros turistas contarían encantados con él desde el mes de enero y es que no es tarea fácil para un turista buscar cada una de las cofradías de la ciudad sin saber por dónde discurren, a qué hora salen o desde qué sede pero es que estimados visitantes, cuadrar horarios e itinerario es tarea harto difícil y se hace complicado poder disponer de esta ansiada publicación en fechas tan tempranas aunque entendemos las ganas y esperamos suplir la demora con el tiempo que dedicamos a pintar sobre plano la ubicación de cada una de las hermandades y sus lugares de salida, cuál es el tramo oficial, dónde se producen las ansiadas saetas y desde qué hora estimamos deberían estar optando a una de las codiciadas sillas. Cada visitante con sus preguntas y dudas, con sus particularidades y con muchas veces confesiones que nos dejan sorprendidas porque no es la primera vez que nos encontramos a personas venidas expresamente desde la otra punta de España para cumplir una promesa que fue realizada en las vacaciones estivales y es en ese momento cuando vemos que Almería es mucho más que un destino turístico, es simplemente el destino al que llegar.

Las chicas de la Oficina de Turismo como se nos conoce popularmente en el Ayuntamiento estamos deseosas y también temerosas porque tras estos años de pausa hemos perdido un poco el ritmo cofrade, he de decir que unas más que otras y creo que entenderán que la que aquí escribe pasea entre Bendicho y Catedral todos los días del año por si le llega aroma a incienso y se pone a recordar lo feliz que es al despertar la mañana del Miércoles de Ceniza. Retomando las ganas y los miedos, ganas de saber cómo será la próxima, cuántas personas vendrán y si la estadística será superior a la del año anterior y medrosas por saber si tendremos momentos de pausa entre atención y atención, si el esfuerzo que se hace merecerá la pena y Almería aprueba con nota, si las consultas no nos pondrán en aprietos y si podremos resolver las peticiones que nos llegan de forma satisfactoria.

Intentando ser objetiva, con el conocimiento del sector en el que trabajo y por las valoraciones que los propios visitantes nos hacen, siendo conocedora de los defectos y virtudes que Almería tiene, creo que en un alto porcentaje se puede decir que es cierto el refrán popular que dice “A Almería irás llorando pero te irás llorando”. Somos una ciudad que en Semana Santa saca a relucir sus encantos, la luz que brota de cualquier rincón y en cualquier barrio, Hermandades que se encuentran arropadas por sus vecinos que no dudan en ayudar a quien lo requiera cuando se anda sin rumbo, respetuosa con sus tradiciones y con los que deciden no participar, una ciudad que se degusta por su cocina tradicional y por la calidad de su materia prima también tiene sus defectos como tenemos todos los ciudadanos que en ella vivimos pero es cierto que intentamos potenciar lo mejor que tenemos y eso, lectores, llega a nuestros turistas y se van encantados de haber apostado por la ciudad que, a priori, les quedaba por completar de Andalucía. Me quedo con la molestia de la familia que viene al final de su estancia para decir que le ha sorprendido gratamente la ciudad que no la esperaban así que los almerienses son amables y risueños y que Almería tiene mucho más de lo que vende.

Me quedo con la molestia de la familia que viene al final de su estancia para decir que le ha sorprendido gratamente la ciudad

Gracias a la Semana Santa, a nuestra Semana Santa, y al trabajo de todos lo que la componen somos la elegida por muchos y esa es la mejor recompensa para mostrar todo lo que tenemos y lo que nos queda por crecer y es que claro esto lo escribe una enamorada de Almería y una enamorada de la Semana Santa.

Hace unos años, realicé una visita guiada por el centro histórico pero específicamente sobre Semana Santa y es que como digo, nuestra Semana Santa tiene sus particularidades, su argot, su ritmo en definitiva que para muchos foráneos es totalmente desconocido y hago referencia a esto porque cuando cedes la palabra a una hermandad personificado en su Hermano Mayor, en su camarera o en su Diputado de Caridad y percibes el cariño con el que se hace todo en una hermandad, es imposible que eso no traspase y genere una reacción positiva en aquellos que lo escuchan. Es cierto que para eso primero hay que querer escuchar y querer ver la belleza de los detalles pero lo tenemos fácil porque precisamente está en nuestras manos. Nosotros somos los que a través de la Semana Santa podemos crear impacto y aumentar nuestra valoración fuera de nuestros límites pero dejo esta pregunta en el aire ¿quién nos enseña a nosotros lo que los demás ya ven para que seamos capaces de potenciarlo?