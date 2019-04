Me gustan las tradiciones

Hoy es el día. El sol brilla más que nunca en esta mañana de abril, lo que hace presagiar que el tiempo nos va a acompañar en nuestro desfile procesional. Como no podía ser de otra manera, comienzo con mis rituales y costumbres que, sin ellos, este día no sería igual.

La primera visita de la mañana es para mi abuelo. “Venga que se enfría el desayuno y eso para sacar el paso no es bueno”, me dice todos los años, para comenzar una tertulia en la que repasamos nuestras vivencias de otras Semanas Santas. Entre risas, siempre encuentra el momento oportuno para darme un rosario que “antes de que lo llevaras tú, lo llevó tu padre y por supuesto yo, perteneció a mi abuela”, por lo que el ambiente empieza a adquirir un toque emotivo que no llega a más porque él mismo se encarga de romperlo.

“Recuerda que tienes que venir otro día a traerlo porque si no, le echaré algo a tu leche que hará que lo recuerdes el rato que estés sacando la procesión”, apunta en tono jocoso.

Me gustan estas tradiciones. Cada persona que le gusta la Semana Santa creo que tiene las suyas, esas que se encarga de cumplir ya que si no, ese momento por el que lleva esperando todo un año no va a ser lo mismo. O quizás sí, pero eso es algo que muy pocos se atreven a descubrir ya que no van a cambiar salvo causa mayor. Mi abuelo siempre me cuenta la misma historia cuando voy a visitarle en este día. “Antes de sacar el paso, el día de antes siempre ve a verlo. Ese momento que se crea entre Él y tú, o Ella y tú, es único e irrepetible”, se acuerda siempre de recordarme, pues “es como si te hablara a ti directamente, como si te diera las fuerzas necesarias para que lo saques en procesión, que te necesita y que quiere que junto a tus hermanos costaleros, seáis uno solo para hacer rezar a toda Almería”.

Tengo que decir que esas palabras, aunque sé que todos los años son las mismas, siempre me conmueven. Por muchas cosas. No todas las Cuaresmas se afrontan igual, no todas las Semanas Santas son lo mismo y por supuesto, uno mismo cambia de año a año por todo lo que le ha tocado vivir en todo este tiempo.

“Aprovecha cada instante y cada Semana Santa como si fuera la última tal y como la conoces, que la vida siempre cambia de un momento a otro y todo lo que no hayas vivido, ya no lo vas a poder hacer”, apunta con firmeza mi abuelo.

Tengo que reconocer que los primeros años que me lo decía, no sabía exactamente a qué era a lo que se refería. Me quedan muchos años todavía, soy joven y tengo una vida por delante. “Quizás, todo esto me lo esté diciendo porque ya, a su edad es el momento de hacer balance”, pensaba.

Pero no. La moraleja era bien diferente. La vida se compone de momentos, de instantes, de sensaciones. A los que nos gusta la Semana Santa, todo esto se junta en una semana de pasión que vivimos con intensidad y que solo depende de nosotros que sepamos sacarle todo el jugo posible o que pase desapercibida. Por lo tanto, hay que aprovechar cada calle, cada nota musical, cada golpe de bombo, cada nazareno con su cirio o cruz, cada palabra de tu capataz, cada abrazo de tu hermano… en definitiva, hacer de cada Semana Santa algo especial, pues eso es lo que nos vamos a llevar. En este caso, la Semana Santa 2019 tiene por delante muchos días que desembocarán en muchísimas imágenes que a buen seguro guardaremos y que compartiremos con los que comparten esto que es más que una emoción, un sentimiento o una manera de entender la vida. Forma parte de nosotros. Me gustan las mañanas de tradiciones. Sigo con mi camino.

Salgo de casa de mi abuelo con las pilas recargadas. La hora de que salga mi hermandad se va acercando.