Ecodry, mascarillas españolas que frenan al coronavirus y no necesitan lavarse

La población empieza a atisbar lo que puede ser el final de una crisis sanitaria que ha marcado la vida de las personas en este último año. Aunque la vacunación masiva empieza a ser un hecho, los expertos afirman que no deben relajarse las medidas de protección. Por ello, las mascarillas siguen siendo fundamentales para protegernos del virus y evitar así su transmisión y no volver a sufrir una temible ola de contagios.

Aunque muchos especialistas creen que la mascarilla puede tener los días contados, el mercado sigue moviéndose y los nuevos modelos son una constante día tras día. El último en llegar a las farmacias y centros comerciales es Ecodry, unas mascarillas llevadas a cabo por Grupo Atenzza, fabricantes, desde hace más de 45 años, de tejidos inteligentes de origen español, en concreto, fabricados en Alicante.

Ecodry, la revolución sanitaria

Ecodry es el resultado de una investigación que comenzó tras el estallido de la pandemia. Una investigación que ha conseguido llevar a cabo un tejido que es capaz de acabar con el Covid-19 en menos de dos horas, toda una revolución en el marco sanitario.

Una de las características fundamentales de estas nuevas mascarillas, a parte de que no necesita lavado, es que la condensación producida en el interior de la mascarilla, esa humedad que crea un ambiente óptimo para la proliferación de bacterias y hongos, en Ecodry dicha condensación es inocua, ya que sus biocidas impiden que se forme ningún patógeno.

Otra de las cuestiones más innovadoras es que las mascarillas carecen de pinza nasal ya que el Grupo Atenzza ha conseguido crear un producto con un diseño ergonómico que hace que se ajuste perfectamente a la cara, por lo que la pinza nasal no es necesaria. Esta última característica es fundamental para afirmar que Ecodry, junto a ella y gracias a su índice de respirabilidad superior a la media del mercado, sea una mascarilla óptima para la práctica deportiva con total seguridad, comodidad y tranquilidad. Además, también está abalado su uso en embarazadas.

Por último, a diferencia de todas las demás mascarillas del mercado, Ecodry tiene un uso ilimitado debido a su tejido desinfectante, por lo que no necesita ser desechada a las pocas horas como por ejemplo las quirúrgicas. Ahora bien, aunque guardarla en el bolsillo no hará que pierda sus propiedades biocidas, los fabricantes aconsejan dejarla sobre una superficie limpia y ventilada ya que su tejido es auto-desinfectante y no corre riesgo de contaminarse.

Cómo guardar la mascarilla Ecodry mientras no se usa

Al quitarte tu mascarilla recuerda utilizar siempre los elásticos, de esta manera evitarás tocar el tejido, además es importante no retorcer nunca la mascarilla. Puedes guardar tu mascarilla en una funda transpirable apta para mascarillas.

Guardar la mascarilla en bolsillos, cartelas o bolsos pueden deteriorar el tejido por el roce, si bien no perderá propiedades biocidas, puede dañar su integridad. Es preferible dejarla sobre una superficie limpia y ventilada. Su tejido es auto-desinfectante y no corre riesgo de contaminarse.