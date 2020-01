CIESOL se involucra en la industria de la IV gama con investigación

CIESOL se involucra en la industria de IV gama con una investigación sobre desinfección de agua mediante ozonización. Investigadores de la UAL y de la Plataforma Solar de Almería -CIEMAT- dan respuesta a la prohibición en algunos países del uso de compuestos clorados en el lavado de productos frescos listos para el consumo, resultando el ozono una alternativa para este tipo de industria.

Dada la cercanía con las necesidades de la sociedad actual, se ha prestado una especial atención desde la Unidad de Tratamientos Solares de Agua, dentro de la Plataforma Solar de Almería, y desde la UAL -CIESOL- al gran desarrollo y expansión del consumo de productos frescos que llegan al mercado ya listos para ser ingeridos. Se trata de los generados a través de la industria de IV gama, que hasta el momento ha venido utilizando un sistema de lavado del género que ha levantado resquemor en varios países. Los investigadores han realizado un trabajo conjunto estudiando la viabilidad de tratamientos de agua alternativos a la cloración. Han evaluado, como alternativa, la aplicación del proceso de ozonación a escala piloto, obteniendo unos resultados que demuestran la idoneidad de su utilización y que han sido publicados en la prestigiosa revista ‘Water Research’, de la editorial Elsevier.

La publicación se titula ‘Fresh-cut wastewater disinfection and decontamination by ozonation at pilot scale’. El trabajo pretende ser un ejemplo de cómo una adecuada colaboración entre el sector industrial y los grupos de investigación puede dar respuesta a problemáticas emergentes para la sociedad actual.