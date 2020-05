Ciencias de la Salud se suma al Día Internacional de la Enfermera en un año especial

Hoy, 12 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Enfermera y desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería se han sumado a esta conmemoración. Este año estaba previsto realizar varias actividades presenciales, junto al colegio profesional y el sistema sanitario público y privado, que han tenido que aplazarse por la alerta sanitaria de la COVID-19.

En esta pandemia, los estudiantes de 4º curso del Grado de Enfermería no han sido llamados por el sistema público de salud andaluz porque, afortunadamente, no ha hecho falta aunque sí ha habido un número, indeterminado, que se han trasladado a Madrid y Barcelona para ayudar en calidad de “auxilio sanitario apoyo enfermero”. Asimismo, desde principios del año la Facultad de unió al movimiento Nursing Now que persigue mayor inversión en la educación, desarrollo profesional y reconocimiento que, este año con motivo de la desgraciada pandemia, lo han tenido todos los profesionales sanitarios.

El Día Internacional de la Enfermera conmemora el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale (1820-1910). Nightingale se hizo muy conocida por su extraordinaria labor humanitaria y su cruzada por el avance de las medidas de salud pública en todo el mundo. Entre 1853 y 1856 tuvo lugar la llamada guerra de Crimea. Durante el conflicto muchos soldados fueron heridos y murieron porque no había nadie para tratarles. En ese momento, una enfermera llamada Florence Nightingale se ofreció como voluntaria para ir al campo de batalla a cuidar de los soldados heridos y salvar vidas. Se estableció en el Hospital Barrack, Scutari, y desde allí reformó los servicios de atención médica y de enfermería.

Una vez finalizado el conflicto, en 1860, Florence creó una escuela de enfermería, que alcanzó gran fama y dio muchas enfermeras al mundo. Dos años después de su muerte, en 1912, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) estableció el 12 de mayo (día de nacimiento de Florence) como Día Internacional de la Enfermería.Hay más de 20 millones de enfermeras en todo el mundo, 4,2 millones en Europa, 250.000 en España y 3.500 en Almería. En todo el mundo, la población reconoce habitualmente a la enfermería como una profesión honesta y ética en las que las personas confían y respetan por la labor que llevan a cabo. Las enfermeras cuidan, curan, educan, lideran, defienden y son fundamentales para prestar cuidados seguros, accesibles y asequibles. En las últimas semanas ha cambiado la visión que se tenía sobre las enfermeras, en particular, y los sanitarios, en general.

Las enfermeras se encuentran en el corazón de la mayoría de los equipos sanitarios, desempeñando un papel crucial en la promoción de la salud, así como en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Al ser los profesionales sanitarios más cercanos a la comunidad, desempeñan un papel especial en el desarrollo de nuevos modelos de cuidados comunitarios y sostienen los esfuerzos realizados a escala local para promover la salud y prevenir la enfermedad.