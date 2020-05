El Día del Libro más especial, con una celebración visual y políglota

El Centro de Lenguas de la UAL hace una celebración políglota y visual del Día del Libro ‘más especial’.

Alumnos de español y profesores de diferentes idiomas participan con la elaboración de vídeos en los que ofrecen lecturas ‘significativas’ para ellos en francés, italiano, chino y portugués, amplia muestra del catálogo de formación que se sigue impartiendo on-line.

Abierta por Loreto Cantón, directora del Centro de Lenguas de la Universidad de Almería, esta iniciativa ha satisfecho el objetivo perseguido en un principio, el de “acercar la lengua a través de algún aspecto de su cultura”. De este modo, y con motivo del Día del Libro, “especial, como en todo el mundo”, se ha realizado una serie de lecturas grabadas en vídeo por parte de una quincena de participantes, todas recopiladas en el enlace https://photos.app.goo.gl/9254qnUyxNX5gg7w5.

Gran variedad de géneros y autores reunidos, se ha realizado el ofrecimiento, por parte de la organización del evento, de disfrutar de ello: “Queremos compartir con toda la comunidad estos fragmentos, leídos en francés, portugués, italiano y chino, queremos haceros partícipes de las grabaciones que, de forma excepcional, han realizado nuestros alumnos y profesores”.

Todos ellos han participado ofreciendo, en principio a su propio alumnado, unas pequeñas lecturas en algunos de los idiomas que oferta en formación el Centro de Lenguas de la UAL, dando a conocer así varias obras de sus literaturas respectivas. Visto el éxito de su resultado final, se ha abierto al resto de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general, intentando llevar más lejos y esta celebración compartida del Día del Libro, realizada en una jornada especial por ser vivida en el confinamiento por causa de la pandemia.

De hecho, todos los vídeos han sido grabados en los domicilios de los lectores que han realizado las propuestas, entre ellos, el de una Loreto Cantón que explica en pantalla que “como este año no se puede hacer nuestra celebración habitual, no queremos dejar de compartir con vosotros algunas experiencias de lecturas que nos han llegado muy profundamente”. Dicho eso, se ha sumado con su propia obra elegida, ‘Mondo et autres histoires’, de Jean-Marie Gustave Le Clézio, que fue Premio Nobel de Literatura en 2008.

También en francés es la siguiente, realizada por el profesor Romain Lukaszewski, un fragmento del libro de Isabelle Wery titulado ‘Poney Flottant’. De entrada, el lector ha explicado que recomienda su lectura, “primero porque es muy buena amiga mía, una autora belga, y este extracto hace referencia a Andalucía”, y también por considerar “la lectura como modo de aprendizaje, es muy enriquecedora y, además, en estos tiempos que estamos viviendo, nos permite viajar”.

Ha ido más allá al recordar un matiz interesante: “Para el aprendizaje de un idioma, hay que leer en ese idioma que estudiéis; leer es aprender”. En cuanto a Saro Lisciandro, profesor de italiano e inglés en el Centro de Lenguas de la UAL, su lectura ha sido de la obra ‘Io uccido’, de Giorgio Faletti, y se suma a esos argumentos que ha esgrimido su compañero: “Es muy importante leer cuando se está aprendiendo una lengua extranjera, porque a través de la lectura se puede mejorar el vocabulario, se puede mejorar la gramática y, claro, se puede pasar un buen rato leyendo un buen libro”.

Por su parte, Isabel Ponte, profesora de español, ha leído un fragmento del libro ‘El día que se perdió la cordura’, de Javier Castillo, mientras que su compañera de idioma impartido, María del Mar, ha dado paso, con visible orgullo, a seis alumnos chinos que aprenden español. Por parejas, uno ha leído en el idioma original y el otro ha traducido un poema denominado en nuestra lengua ‘Evocación del sueño del 20 de enero de 1075’.