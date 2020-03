Estudian la recuperación del suelo tras un incendio con el uso de cianobacterias

La Universidad de Almería y Florencia avanzan juntas hacia la recuperación del suelo tras incendio. Investigadores de ambas universidades demuestran el potencial de las cianobacterias, no solo usadas como herramienta de restauración de terrenos degradados, sino aplicadas a las zonas afectadas por el fuego. Se han realizado varias investigaciones conjuntas, siendo Sonia Chamizo, adscrita al Área de Conocimiento de Edafología y Química Agrícola y perteneciente al grupo de investigación ‘Ecohidrología y restauración de tierras áridas’ de la UAL, cuya responsable es la catedrática María Yolanda Cantón, autora de un estudio de gran relevancia para la recuperación más efectiva de suelos incendiados. Junto a los científicos Alessandra Adessi, Giacomo Certini y Roberto De Philippis, de la Universidad de Florencia, ha publicado el artículo ‘Cyanobacteria inoculation as a potential tool for stabilization of burned soils. Restoration Ecology’. Puede ser consultado íntegramente en https://doi.org/10.1111/rec.13092, y en él se analiza el potencial que puede tener el uso de cianobacterias en la restauración del terreno tras un incendio.

Para ello, como estudio preliminar, han realizado un experimento en laboratorio inoculando dos especies de cianobacterias previamente testadas en otros tipos de suelos.