El Master de Fisioterapia atrae a estudiantes de 13 países del mundo

Estudiantes de 13 países y 4 continentes participan en el Máster Internacional de Fisioterapia. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería da la bienvenida a la segunda promoción de su propuesta sobre ‘Basic Body Awarenes Therapy’, compuesta por estudiantes llegados desde Estados Unidos, Dinamarca, México, Finlandia, Italia, Australia, Grecia, Brasil, Noruega, Etiopía, Holanda, Letonia y, por supuesto, también de España.

Se ha cumplido la primera semana desde su inauguración y su desarrollo se está produciendo con el nivel esperado y exigido. El pasado lunes se llevó a cabo la inauguración de la segunda edición de una propuesta académica que se consolida de un modo rotundo, el Master internacional de Fisioterapia in Basic Body Awarenes Therapy, puesto que ha atraído hasta la Universidad de Almería a prácticamente una veintena de alumnos que dan testimonio del interés despertado en prácticamente todo el mundo. A todos ellos les dio la bienvenida la Facultad de Ciencias de la Salud durante la apertura académica para esta segunda promoción.

Y es que este ‘Master of Physiotherapy in Basic Body Awareness Therapy (BBAT)’ comenzó a impartirse en la UAL en 2018, recibiendo los frutos de la calidad de su propuesta en el inicio de 2020. No en vano, sus 18 estudiantes han llegado al campus almeriense llegados desde Estados Unidos, México y Brasil, en América, de Dinamarca, Finlandia, Italia, Grecia, Noruega, Letonia, Holanda y España, en Europa, de Etiopía, en África, y de Australia, en Oceanía. Con este máster, la Universidad de Almería da respuesta a una demanda internacional muy significativa del ‘Basic Body Awareness Therapy (BBAT)’. En ese sentido desde la Facultad de ciencias de la Salud se ha explicado las características propias que explican el interés, comenzando con que la OMS ha descrito un elevado aumento en las personas que padecen problemas musculoesqueléticos y de salud mental de larga duración (WHO, 2015).

Las investigaciones realizadas desde la fisioterapia con la terapia BBAT revelan que las personas con ‘sufrimiento multifactorial’ carecen de contacto consigo mismas, con su cuerpo físico, sus emociones, el entorno externo y la relación con los demás, con consecuencias muy negativas que afectan a la calidad del movimiento, la función diaria, los hábitos y la salud. En base a ello, se ha abundado con que BBAT “es un programa de entrenamiento de conciencia del movimiento, con un enfoque fisioterapéutico, cuyo objetivo es reestablecer los nuevos hábitos de movimiento, incluyendo la conversación reflexiva sobre las experiencias del movimiento, mejorando así tanto su aprendizaje como su comprensión”. Yendo más lejos, ha añadido que “el enfoque terapéutico profesional proporciona herramientas de evaluación fiables y validadas, así como estrategias estructuradas para entornos terapéuticos individuales y grupales en Salud Mental”.