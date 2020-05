La Universidad de Almería trabaja en la normalización de la PEvAU

Los estudiantes que van a realizar este año la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) tienen disponible desde este jueves, 7 de mayo, la estructura de cómo serán los exámenes tras su adaptación a las circunstancias provocadas por el COVID-19, tanto en la página del Distrito Único Andaluz como en la de la Universidad de Almería. Los exámenes se desarrollarán los días 7,8 y 9 de julio.

El rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, ha mostrado por una parte “preocupación por no saber cómo va a evolucionar la pandemia y en qué situación se encontrará en el momento de la realización de los exámenes” y, por otra, “confianza, puesto que llevamos trabajando desde hace tiempo en su organización contemplando todos los posibles escenarios que se puedan dar”.

La Universidad de Almería está trabajando para la ‘normalización’ de la celebración de la PEvAU en la provincia de Almería. Entre diversas medidas, se está desarrollando una aplicación para que la matrícula en la prueba y el pago de la tasa correspondiente pueda hacerse de forma totalmente ‘online’, evitando así el desplazamiento del estudiante tanto a su centro educativo como a una entidad bancaria. Estas acciones ya han sido comunicadas a los centros de la provincia para que las pongan en conocimiento de sus estudiantes.

Además, para un correcto y normal desarrollo de la PEvAU, la Universidad de Almería está estudiando la posibilidad de ampliar el número de sedes para la realización de los exámenes, tanto dentro como fuera del campus universitario. “Tenemos previsto doblar las sedes e incluso ampliar alguna sede en Almería capital.

Estamos analizando varias instalaciones, tanto centros educativos como otros espacios como pabellones”, ha explicado el rector. La intención es que las sedes se doblen, así por ejemplo, “si en El ejido las pruebas se realizan en un centro, la intención es que se hagan en dos”. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de las medidas acordadas por las autoridades sanitarias, como por ejemplo mantener la distancia de seguridad entre los estudiantes.

Además, la UAL, en coordinación con el resto de Universidades, está trabajando en el protocolo de seguridad con el objetivo de adoptar todas las medidas necesarias para que los estudiantes realicen sus exámenes de forma tranquila, segura e idónea.

En cuanto a los exámenes, el hecho de no haber acabado el curso de forma presencial ha provocado una modificación en su estructura. Las pruebas se han preparado con una opcionalidad, que permite al alumnado alcanzar la máxima puntuación, aun cuando el temario de segundo de Bachillerato no haya podido ser completado en su totalidad, y bajo las premisas de “equidad y justica”. Este año los estudiantes dispondrán de una única propuesta de examen por asignatura compuesta por varias preguntas a elegir (antes había dos propuestas de examen, pero con menos capacidad para elegir). Así, los estudiantes podrán seleccionar qué preguntas responder, desechando aquellas que contengan temario no impartido este curso.