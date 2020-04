La UAL abre el plazo de matrículas para los Cursos de Verano el 11 de mayo

La XXI edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería finalmente se celebrarán en formato virtual. Así lo ha decidido el equipo de gobierno de la UAL tras reunirse con los distintos directores de los seminarios que ya había programados para el próximo mes de julio.

El pasado día 23 de abril quedó firmada la resolución mediante la cual se vivirá un nuevo reto en la historia de los Cursos de Verano de la UAL. María del Mar Ruiz, la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, ha rubricado la decisión final acordada, mediante la que se establece que sí se realizarán este año 2020 y que su modalidad de celebración será ‘en línea’. Por lo tanto, una de las grandes propuestas formativas de la Universidad de Almería, consolidada a medida que ha sumado ediciones en las que ha elevado y sostenido la máxima calidad, va a abrir finalmente su tercera década el próximo julio, pese a que se ha llegado a barajar incluso su cancelación, marcando un antes y un después en su trayectoria. Esta XXI edición se realizará con una adaptación drástica en su planteamiento, fruto de la necesidad generada por la pandemia de la COVID-19, pero muy meditada y a la vez garante de los niveles de excelencia habituales.

Tan es así que se ha retrasado todo lo posible la decisión sobre celebrarlos o cancelarlos, modificar sus fechas o realizarlos en modo virtual, y se ha tomado cuando se ha tenido la máxima certeza de su éxito.

De hecho, el trabajo se ha desarrollado del mismo modo que si se hubiese tenido la seguridad de que se podían hacer en formato presencial, rematando programa, repartiendo sedes y espacios y cargando en la base de datos toda la información necesaria de los 25 cursos inicialmente aprobados. A la par, se han estudiado todos los escenarios posibles antes referidos, y se ha testado la opinión de todos los directores sobre la opción de pasarlos a formato on-line. Finalmente, analizado todo, se ha optado por esa solución. Sin poder asegurarse el modo convencional ante las dudas de las autoridades sanitarias sobre los plazos de la vuelta a la normalidad, el Vicerrectorado ha comunicado a los directores de los Cursos de Verano que fueron seleccionados la necesaria adaptación de sus propuestas a la modalidad ‘en línea’, lo que no ha sido posible en varios casos. De este modo, el número de seminarios pasa de esos 25 que se tenían previstos a un total de 9, con los que se conforma finalmente el programa de este año 2020, todos con tarifa reducida de matrícula. No obstante, se ha respetado el interés de los cursos que no han podido adaptarse, abriéndoles la opción de presentarse a la convocatoria de 2021.

Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta no solo las previsiones sanitarias de que julio será un mes en el que se mantendrán, las distancias sociales, mayores en espacios cerrados, y que los hoteles y restaurantes permanecerán presumiblemente cerrados, sino que habrá incertidumbre sobre los vuelos internacionales y que un cambio de fecha a septiembre u octubre no es compatible con las agendas de los ponentes, además de que la UAL ha consultado con otras universidades. Dicho esto, la resolución firmada por la vicerrectora viene a dar garantías de éxito y calidad en cuanto a los medios telemáticos que se emplearán. En ese sentido, para la impartición de los Cursos de Verano se utilizará Blackboard Learn y, en concreto, se hará uso de la herramienta para videoconferencia Blackboard Collaborate, lo que hará que las conferencias se transmitirán en directo en las fechas y horarios previstos. Quedarán grabadas para que los estudiantes puedan escucharlas en otra franja horaria, aunque no se podrán descargar.