Más rendimiento y agilidad para la Oficina Virtual de la Universidad

Así, como un ejemplo claro al respecto, el sistema no daba respuesta a cien personas concurrentes en la solicitud de título, mientras que con la nueva versión de la Oficina Virtua l sí es posible atenderlas a la vez y cada una de ellas tarda menos de 8 segundos en obtener respuesta. Siguiendo en esa línea de la velocidad y la misma cifra de un centenar de usuarios concurrentes, acceder a esta oficina es ahora más rápido. Esa misma mejora de rendimiento es la producida en el trámite de solicitud de título de solo un usuario realizándolo en un momento concreto, sin nadie más a la vez, ya que antes invertía algo más de 40 segundos en realizarlo, mientras que ahora tan solo tarda 0’23 segundos, o lo que es lo mismo, 231 milisegundos. Un último y también clarificador ejemplo es el de una decena de personas a la vez solicitando título en la Oficina Virtual, que pasa de un minuto y medio de trámite a algo menos de un segundo. La tabla comparativa realizada por el vicerrectorado es muy clarificadora.

Un usuario de la Oficina Virtual de la Universidad de Almería invierte 20 milisegundos en acceder a la misma y, además, disponer de un más completo menú de opciones de los trámites a realizar. Y es que ya está operativa la nueva versión, una vez realizada la modificación para su mejora a cargo del V icerrectorado de Transformación Digital de la UAL, ello dentro de un proyecto mucho más ambicioso que alcanza a toda la Administración Electrónica de la institución universitaria almeriense. Si ya con anterioridad se era un referente nacional en esta faceta, el objetivo no puede ser otro que seguir mejorando el servicio, de tal modo que el Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha manifestado, textualmente, que “este mayor rendimiento proporciona mucha más robustez al sistema y más confianza a nuestros usuarios, especialmente en fechas límite en los que finaliza el plazo de un trámite, donde hay un mayor número de personas accediendo al mismo tiempo”.

Flores de periferia, libro del mes de junio

Flores de periferia es el título del libro del mes de julio de la Universidad de Almería, publicado en el año 2019 por los autores Pedro Almodóvar y Jorge Galindo. Esta exposición es el resultado de un proceso conjunto de dos creadores excepcionales capaces de dialogar y fundirse en un interés compartido por la generación de nuevas obras. Es algo puntual, pero lejos está de ser una simple ocurrencia o anécdota. Dos mundos en dos esferas distintas de la creación que se encuentran para producir un resultado, como mínimo, sorprendente. Pedro Almodóvar no llega a la creación plástica por casualidad, de la misma forma que tampoco Jorge Galindo comparte su estudio en este peculiar diálogo como algo artificial. Uno no es pintor ni el otro es cineasta; sin embargo, ambos mantienen una fijación por el mundo del otro y se nutren de ellos constantemente y sin complejos. Y es que, de la misma forma que no hay en el cine contemporáneo alguien que haya sido capaz de mantener una línea de conexión constante con la creación artística de su tiempo, como la que en toda su trayectoria ha desarrollado Pedro Almodóvar, tampoco hay en la creación pictórica actual alguien tan osado como Jorge Galindo, un pintor obstinado en sostener una apuesta por el diálogo entre la saturación de imágenes que genera esta sociedad y la fuerza de la abstracción sobre el soporte cuadro, denostado por muchos talibanes del arte. Dos personas absolutamente radicales en su labor hacedora de imágenes, en movimiento en uno, fijas en el otro, que se funden en un ejercicio inédito con un resultado magnífico, puro, libre. Este libro pertenece a Fuera de colección