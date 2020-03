Del seguimiento al confinamiento

Seguimiento permanente

El Rector de la Universidad de Almería, con fecha 6 de marzo de 2020, creó el Grupo de seguimiento del COVID- 19. Este grupo lo componen el Rector, la Secretaria General, la Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, el vicerrector de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable, la Vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, el Vicerrector de Internacionalización la Vicerrectora de Ordenación Académica, el Vicerrector de Planificación Estratégica y Profesorado, el Vicerrector de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones, el Vicerrector de Transformación Digital, el Gerente y la Directora General de Comunicación. Es un grupo que podrá ampliarse con otros miembros de la comunidad universitaria si así se estimara oportuno. El grupo de seguimiento está en contacto permanente con la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y con el Ministerio de Sanidad, y está recibiendo información actualizada para ir adoptando las medidas que se estiman necesarias. También está llevando a cabo una coordinación con el resto de Universidades Públicas Andaluzas, con la CRUE, y con las Consejerías y Ministerios competentes en Universidades, según ha indicado la institución.

Contacto con la Comunidad

Para mantener informada a la comunidad universitaria ante esta situación excepcional se ha elaborado una web con información actualizada a diario: https://www.ual.es/informacion-institucional. En esta página se ofrece reglamentación, documentación, información y recomendaciones, etc. que emiten diferentes responsables gubernamentales y autonómicos. Además, se publican todas las resoluciones, instrucciones y comunicaciones del equipo de gobierno que inciden en el correcto funcionamiento de la UAL. Por otra parte, para favorecer la comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria, y en una situación de trabajo no presencial, se ha creado una página en la que se ofrecen datos de contacto de los órganos de gobierno, facultades, centros, servicios, etc. de la UAL: https://www.ual.es/contacto. Respecto a la atención no presencial, el Call Center de Aratíes (84000) está operativo para atender desde casa todas las llamadas que se realizan a este teléfono de atención al público. También está previsto que en esta semana el personal asignado al Call Center del STIC (85999) pueda recabar desde casa todas las llamadas recibidas. Varios trabajadores en casa dedicados a dar respuesta a las consultas telefónicas.

Concienciación

Otras acciones en RRSS van encaminadas a la concienciación de la importancia de quedarse en casa y también para ayudar a sobrellevar el confinamiento en los hogares de los miembros de la comunidad universitaria. Para ello, desde el Gabinete de Comunicación se están realizando campañas de concienciación ante la actual situación y desde la Unidad de Atención Psicológica se han elaborado unas recomendaciones ante las posibles dificultades emocionales que puedan aparecer. Desde las RRSS de cultura se están creando varias campañas: “15 días, 15 ideas” es una campaña con enlaces a eventos culturales gratuitos que se pueden seguir desde casa; “Cultura cuenta” es una campaña creada desde RadioUAL dirigida a los trabajadores de la UAL en la que le solicita que nos digan cuál es la actividad cultural a la que le están dedicando más tiempo.

Ante un caso de sospecha de infección por SARS-CoV-2 o en caso de confirmación de infección por SARS-CoV-2, se seguirán las instrucciones facilitadas por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en su documento “COVID-19. Guía para Escuelas, Centros educativos y Universidades”, en concreto en sus puntos 3 y 4. Este documento puede consultarse en el siguiente enlace de nuestra web: https://www.ual.es/application/fies/1315/8391/9533/GuiaCentrosEducativosANDALUCIA.pdf

Recomendaciones y medidas

La mejor forma de prevenir es reducir el riesgo de exposición al nuevo coronavirus y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias: Las personas enfermas que presenten síntomas de infección respiratoria aguda no deben acudir a su puesto de trabajo, deben evitar el contacto con personas sanas y contactar inmediatamente con la autoridad sanitaria. A Salud Responde 955 54 50 60 o 900 40 00 61, saludresponde@juntadeandalucia.es, la App ‘Salud Responde’. Extremar las medidas de higiene personal, lavándose las manos de forma frecuente con agua y jabón y siempre después del contacto con secreciones respiratorias. En caso de no disponer de agua y jabón, se puede usar una solución hidroalcohólica. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a la basura. Si no se dispone de pañuelo, toser y estornudar sobre la parte interna del codo para no contaminar las manos. No se recomienda el uso de mascarillas para protegerse de la infección. Estas recomendaciones y otras indicaciones pueden consultarse en el enlace https://www.ual.es/informacion-institucional. Se han dado instrucciones a las empresas del Servicio de Limpieza para que insistan en la desinfección de las superficies de manipulación frecuente. El servicio de mantenimiento y limpieza se limitarán al mínimo imprescindible.

Prácticas

Las prácticas externas (tanto curriculares como extracurriculares) han quedado suspendidas, salvo las remuneradas que dependerán de la decisión de la entidad o empresa. Las empresas y alumnos, en general, han sido conscientes que por parte de la Universidad se está haciendo todo lo posible para dar el máximo de información y abordar esta situación de la mejor forma posible. Así, se está informando puntualmente a empresas y estudiantes de la situación acontecida y se están atendiendo las dudas sobre la situación. Las prácticas externas remuneras se están gestionando las suspensiones realizadas por las empresas y se ha comenzado a contactar con todas las empresas que continúan abiertas para saber la situación de los becarios y recordarles que, en caso de suspensión, deben darles de baja en la Seguridad Social. Se continua con la gestión de prácticas curriculares de grado y máster, becas de formación y prácticas extracurriculares. Se están proponiendo posibles fechas de los aplazamientos para que, cuando se reestablezca el sistema, los procesos administrativos estén lo más avanzados posibles. Las prácticas se realizarán, en la medida de lo posible, de forma intensiva cuando se reanuden las actividades docentes. Si este periodo se extiende, se tomarán medidas específicas y se establezcan mecanismos de adaptación y/o compensación académica.

Estudiantes del programa de movilidad internacional

La UAL recomienda a los estudiantes internacionales que permanezcan en España durante todo el curso académico. Para aquellos estudiantes que regresen a sus países de origen y no se reincorporen a la UAL por causa justificada, una vez reanudada la actividad, se facilitará en lo posible pruebas de evaluación no presenciales. En caso de que no puedan realizarse estas actividades de evaluación a distancia, se garantizará la realización del examen final en remoto con el apoyo de servicios competentes de la universidad de origen. Los estudiantes que estuviesen en un programa de movilidad, y que por la incidencia epidemiológica COVID-19 soliciten reincorporarse a la actividad académica de la UAL, serán readmitidos en la misma y se considerará justificada su ausencia hasta la fecha de reincorporación y, en la medida de lo posible, se les facilitará la realización de las actividades de evaluación continua. En el caso de que no puedan realizar estas actividades, se buscarán fórmulas para garantizar sus derechos en un examen final en la convocatoria ordinaria. Por otra parte, estamos haciendo continuas gestiones en coordinación con la CRUE y el Ministerio de Asuntos Exteriores para favorecer la repatriación lo antes posible a los estudiantes Erasmus que están en el extranjero y que han manifestado su deseo de volver.

Docencia reglada

Respecto a la docencia reglada, se han adaptado a la modalidad en línea las previsiones contenidas en la Guías Docentes de las asignaturas asegurando, en todo caso, la adquisición de las competencias mínimas requeridas, con el fin de no perjudicar a nuestros estudiantes. Un total de 12.000 estudiantes y 800 profesores están trabajando en modalidad virtual, y a diario se están realizando unas 1.700 videoconferencias. Para asegurar la protección de datos, el derecho a la propia imagen y los derechos de propiedad intelectual, se ha informado a estudiantes y profesorado de que las grabaciones únicamente podrán ser utilizadas en el aula asignada al curso y durante el periodo de docencia. Aula Virtual o Blackboard LEARN es el soporte para docencia virtual que está siendo utilizado por el profesorado y les ofrece herramientas diversas para el intercambio y presentación de documentos, la entrega y seguimiento de actividades, para la evaluación del trabajo de los estudiantes y para la comunicación (mensajes del curso, foro/tablero de discusión, chat, etc. Además de la herramienta de videoconferencia que tienen a su disposición en Blackboard LEARN, el profesorado también cuenta con otros recursos: Google Hangouts MEET y Google Hangouts CHAT. Tanto el profesorado como el PAS tienen acceso al ordenador del despacho (escritorio remoto) desde casa mediante conexión a VPN. Además, toda la comunidad universitaria dispone de un correo institucional que le da opción de un almacenamiento de archivos en la nube en Google Drive. Para facilitar el acceso a todas estas herramientas se ha creado una web en la que la comunidad universitaria puede acceder a estos recursos y a los manuales de uso: https://www.ual.es/trabajar-desde-casa. Ante cualquier incidencia que pueda ocurrir en el transcurso de la docencia virtual, tanto los profesores como los estudiantes pueden contactar con el servicio de informática mediante el “Centro de Atención al Usuario” (CAU). Los horarios de tutorías previstos pueden realizarse de forma no presencial a través de los recursos disponibles. Siempre que ha sido posible, se han sustituido las pruebas y actividades de evaluación continua que se realizaban de forma presencial, por otras que no exigen presencialidad: trabajos, proyectos, etc. No obstante, con independencia de que, una vez reanudadas las clases presenciales, pueda realizarse la evaluación en cada una de las asignaturas en la modalidad que establece nuestra actual normativa de evaluación, el examen final podrá tener un valor del 100% sobre la calificación final de la asignatura si ello resulta más beneficioso para el estudiante, por la imposibilidad de evaluación continua.

Docencia virtual del PDI

Anualmente, la UAL desarrolla una convocatoria específica para modalidades de formación semipresencial o en línea denominada Multimodalidad. Los docentes que participan en esta convocatoria reciben formación, asesoramiento y evaluación continua en cuanto al desarrollo de su docencia multimodal. Para ello, contamos con un Reglamento de utilización de la plataforma de aula virtual de la Universidad de Almería. En este documento se recoge, entre otras cosas, indicaciones en forma de rúbrica para la correcta administración, creación de contenidos, realización de actividades y gestión de la participación en enseñanza virtual. Dadas las consultas que se están realizando, se han ofertado sesiones virtuales de 1 hora para asesorar sobre las utilidades de la herramienta Blackboard Collaborate, que permite sesiones de teledocencia desde Aula Virtual. La Unidad de Formación al profesorado imparte cursos específicos sobre modelos y metodologías basadas en el uso de la tecnología.

Condiciones de trabajo PAS-PDI

Se ha facilitado el teletrabajo en casi todos los puestos del Personal de Administración y Servicios y en todos los puestos de PDI. Se han configurado, para ello, los equipos informáticos que lo requerían y el PAS, que lo ha solicitado, ha podido acceder al sistema de préstamos de portátiles. El PDI tiene herramientas a su disposición para la docencia virtual desde casa. Únicamente acuden a la UAL aquellos investigadores que deben hacer un seguimiento de sus trabajos que tienen en los laboratorios de la Universidad y que no pueden estar desatendidos. Para las tareas del PAS que exigen presencialidad, la jefatura de cada servicio ha establecido turnos presenciales en los que no se han incluido a personas con enfermedades crónicas o patologías inmunodeprimidas que aconsejen una menor exposición en esta situación de riesgo. Esto ha supuesto que casi todo el personal de administración y servicios está en teletrabajo. En esta situación excepcional, el control de presencia se hace desde casa mediante un sistema informático diseñado para tal fin. Todo el personal de la UAL que necesite recoger material para realizar teletrabajo tendrá acceso durante los días 23 y 24 de marzo para recogerlo. Quedan sin efecto a partir de este miércoles, 25 de marzo, todos los permisos y credenciales y certificados de acceso a las instalaciones concedidos con anterioridad a esta nueva resolución. El documento para autorizar el acceso a las instalaciones estará disponible en la página web del Servicio de Gestión de Recursos Humanos.

Formación no reglada

En cuanto a la formación en idiomas, desde el Centro de Lenguas se están impartiendo todos los cursos en formato en línea manteniendo el horario de las clases presenciales. Además, se ha preparado material complementario para trabajar los idiomas desde casa (listado de películas, de series de televisión, etc.). El programa cultural de conciertos, exposiciones, recitales, obras de teatro, etc. de la Universidad de Almería se ha suspendido.

Se han cancelado también los ensayos del aula de teatro, de la coral y del grupo de Jazz. Tampoco se está celebrando el Club de Lectura. Respecto a los 21 cursos y talleres que se estaban celebrando: cuatro cursos se están celebrando en modalidad en línea, el resto están anulados. El programa “Universidad de Mayores: ciencia y experiencia” está cancelado.

En cuanto a las enseñanzas propias del Centro de Posgrado y Formación Continua, se han mantenido buena parte de los másteres, especialista, expertos y cursos programados, dado que muchos de ellos ya se impartían en modalidad de semipresencialidad y/o en línea. No obstante, se han aplazado, debido a las prácticas en entornos sanitarios, un máster, un curso del programa JUMP de emprendimiento y dos cursos de duración inferior.

Infraestructuras tecnológicas

Contamos con tres servicios específicos para atender la docencia virtual: Área de gestión: actualmente se disponen de aulas virtuales para el 100% de la docencia reglada de la Universidad de Almería a las cuales se les ha habilitado de manera excepcional un acceso directo al sistema de videoconferencias. Se ha tenido en cuenta a los usuarios con necesidades especiales que tienen asignados intérpretes que poseen acceso a los mismos espacios virtuales. Área de soporte técnico: igualmente se dispone de infraestructura para la gestión de incidencias y espacios de referencia con documentación específica sobre el uso de herramientas tanto para docentes como estudiantes. Área de asesoramiento: los técnicos que dan soporte a los usuarios tienen formación específica en tecnologías educativas. Para mantener la docencia virtual tenemos un clúster de tres nodos que actualmente están dando servicio para que funcione la plataforma BlackBoard Learn. Y contamos con dos nodos más preconfigurados para incorporar al clúster en caso de que la demanda creciera. Para la teledocencia se utiliza Collaborate de BlackBoard. Además, Google Meet es otra herramienta que permite reuniones virtuales de grupos reducidos y tutorías virtuales. La diferencia entre Collaborate y Google Meet es que el primero incorpora herramientas específicas para docencia y así, por ejemplo, permite compartir una pizarra. El Vicerrectorado de Transformación Digital se encarga del mantenimiento. Un aula virtual de libre acceso (http://www.ual.es/avla) que permite el acceso a un ordenador virtual de las Aulas de Informática con software licenciado de la UAL para que los estudiantes de la UAL puedan realizar las prácticas docentes de tus asignaturas. En cuanto a la elaboración de exámenes en línea, contamos con lo que nos que ofrece la plataforma de docencia virtual BlackBoard. El Vicerrectorado de Transformación Digital se encarga de mantener el correcto funcionamiento del clúster donde está instalado el software. Todo ello hacía necesario reforzar las sesiones remotas desde los equipos de casa. Se ha mejorado el sistema que permite la conexión y se han reforzado los sistemas de seguridad y hardware de red.