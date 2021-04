'La ruleta de la suerte' celebra quince años

El concurso más veterano en la televisión (el récord de Saber y ganar es de años consecutivos en una misma cadena) es La ruleta de la suerte, que comenzó en la parrilla fundacional de Antena 3 en 1990 y lleva quince años en su actual franja de la sobremesa. El programa de Jorge Fernández está de cumpleaños en esta semana y habrá entregas especiales con este motivo.

Junto a él, Laura Moure, la azafata que cada vez es más popular por su presencia y sonrisa en esta espacio diario. El concurso es líder en su franja a lo largo de todo este tiempo y es un hábito para los espectadores que desde 2017 sintonizan el programa antes del informativo de sobremesa de Sandra Golpe, ocupando el lugar que anteriormente era de la serie de animación Los Simpson, que en este horario ahora se encuentra en Neox.

La ruleta de la suerte en su actual ubicación en la sobremesa (también se emitió en la tarde y en la noche)ya ha cumplido 3.463 entregas por lo que han pasado más de 10.000 concursantes a lo largo de todas estas temporadas. Como sucede desde 1990 el coche es el premio más valioso y deseado. En etapas anteriores era el objetivo fijo del panel final del concurso. Las casillas han ido variando de fórmulas de incentivos y castigos a lo largo del año, en una fórmula muy engrasada.

La pifia de Calatañazor

El programa tuvo una pifia en la entrega del pasado viernes cuando en el panel final aparecía el topónimo “Catalañazor”, cuando en realidad el pueblo soriano en Calatañazor. El enigma sobre una película y lugar era para uno de los participantes que más dinero se ha llevado en el último año, Charly, que acumuló e la fase previa 3.475 euros. Pese al cambio de consonantes en la localización, el participante acertó el lugar, pero sin embargo no pudo distinguir “campanadas” en el término inicial. El “Calatañazor” erróneo pudo despistar durante unos segundos, suficientes para no resolver a tiempo el panel al completo. Charly no pudo conseguir así el premio de 4.500 euros que escondía el sobre.