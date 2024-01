El Almería afronta su mercado invernal con mayor incertidumbre a diez puntos de la salvación

El mercado de fichajes de este invierno comienza oficialmente a partir de este martes 2 de enero. Una ventana de traspasos que llega en el peor momento deportivo de una temporada en la que el Almería todavía no ha conocido la victoria y se sitúa a diez puntos de la permanencia como colista de LaLiga EA Sports.

Las disfuncionalidades de una plantilla con puestos sobresaturados y deficiencias en varias posiciones obligarán a la dirección deportiva a moverse en un mercado que tradicionalmente ha sido un campo de pruebas. Los equipos han acudido a esta ventana de trasferencias para retocar bloques consolidados, una circunstancia que no sucede actualmente en el cuadro unionista.

Uno de los grandes hándicaps de esta plantilla es la presencia de tres porteros con ficha del primer equipo (Fernando Martínez, Luis Maximiano y Diego Mariño), al igual que un lateral derecho con tres piezas (Marc Pubill, Alejandro Pozo y Houboulang Mendes). En contrapartida, el puesto de delantero centro y el centro del campo se ha visto mermado por la falta de efectivos y la aparición de lesiones que han perjudicado los intereses rojiblancos.

Por ello, ambas parcelas son las más acuciantes a la hora de adquirir futbolistas. La principal urgencia del conjunto de Gaizka Garitano se encuentra en el centro del campo. Las bajas de César de la Hoz y Samú Costa han supuesto la pérdida de hombres de referencia en la sala de máquinas. Sin la disponibilidad de un ancla que sujete la medular, el equipo indálico se ha visto resentido también por las continuas bajas en esta posición.

Una problemática que se ha trasladado de manera dramática al puesto de delantero centro. Luis Suárez e Ibrahima Koné sufrieron graves lesiones en el mes de octubre que han supuesto un verdadero rompecabezas para el cuerpo técnico almeriense. La llegada de un hombre de referencia en ataque será fundamental de cara a esta ventana de traspasos.

En este inicio de año, en el que el Almería tiene que jugar seis encuentros ligueros en menos de un mes y medio, la Copa África perjudica a un plantel que pierde a tres integrantes (Houboulang Mendes, Marciano Tchami e Iddrisu Baba) que se han unido a sus respectivas selecciones para disputar el torneo internacional. Además, Kaiky Melo también se perderá varias semanas debido a su convocatoria con la selección brasileña sub20 para jugar el torneo preolímpico, con el que estará hasta inicios de febrero.

Un asunto que incentiva a un mayor interés por reforzar una plantilla que, más allá de lesiones, internacionalidades o planificación, ha mostrado un nefasto nivel en esta primera mitad del campeonato liguero. Por lo tanto, por mera lógica, los refuerzos tienen que ser una realidad por la dinámica de los unionistas.

Varios jugadores saldrán

En el apartado de salidas, varios nombres entran en las papeletas para abandonar el navío rojiblanco en este comienzo de año. Uno de ellos es el de Arnau Puigmal, que no ha contado con minutos este curso y que ya ha sonado para varios conjuntos de la categoría de plata.

Por otro lado, otros perfiles como Lázaro Vinicius, Kaiky Melo o alguno de los porteros suplentes podrían salir por ocupar posiciones bien cubiertas y cuyas fichas puede ser utilizadas para cubrir otras vacantes. El caso de Gonzalo Melero, que podría entrar en la casilla de salida, es más complejo por la situación crítica de una medular falta de efectivos. Otro de los asuntos especiales es el de Ibrahima Koné, al que se le podría dar la baja federativa en caso de que su recuperación no vaya a producirse antes del final de la campaña.

No obstante, en todo este juego de idas y venidas, hay que recordar que en los dos últimos años desde la Vega de Acá se ha optado por la tranquilidad y no tirar la casa por la ventana. Ciertamente, en contextos completamente diferentes, debido a que fueron cursos en los que Rubi aprovechó sus recursos y simplemente necesitó algún que otro refuerzo.

De lo que no hay duda es que, hasta ahora, la rumorología no ha pisado con fuerza, con una incómoda y aparente sensación de serenidad que hace indicar en estos primeros días de 2024 no se moverá el árbol con fuerza. Aunque ya conocemos que, hasta el 31 de enero a las 23:59 horas, todo puede pasar.