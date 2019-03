El Almería quiere asaltar El Molinón, otro estadio histórico

El Almería viaja a Gijón con la intención de acercarse un poco más a la cabeza de la tabla, en un momento de la temporada en la que se está enfrentando a conjuntos poderosos que tienen realmente como objetivo los puestos de ascenso de categoría. Después de ganar al Zaragoza en una gran segunda parte, los de Fran Fernández quieren como mínimo puntuar en El Molinón, antes de afrontar otras dos confrontaciones claves ante Granada y Deportivo de La Coruña.

El Almería, en este período, se muestra sólido en defensa, con tres goles encajados, por los seis anotados, y ello se pretende prolongar en El Molinón. No se aventuran cambios en el once, por más que durante la semana se hayan producido ausencias en las sesiones de trabajo como son los casos de José Corpas y Juan Ibiza, que trabajaron al margen, pero más por prevención que por consecuencia de las dolencias padecidas, por lo que ambos estarán de salida en la cita del sábado. Fran Fernández seguirá utilizando, de salida, a los mismos que tan buenos resultados dieron en las últimas jornadas, al no tener lesionados ni sancionados.

El Sporting, con cinco bajas, entre ellas las de los titulares Babin, Canella y Cristian Salvador, por su parte busca romper su mala racha en El Molinón, donde encajó tres derrotas consecutivas que le alejan de la lucha por los puestos de ascenso. José Alberto dará continuidad al equipo que ganó en el campo del Numancia, si bien deberá buscar un sustituto a Cristian Salvador, un hombre clave en el centro del campo, un puesto para el que se perfila el portugués André Sousa con el que ensayó a lo largo de la semana como acompañante de Cofie.

El técnico no tiene muchas alternativas para la defensa en la que las bajas de Babin y Canella le dejan sin dos de los hombres más regulares de la temporada por lo que todo hace indicar que repetirá la misma zaga que ante el Numancia: Geraldes, Álex Pérez, Peybernes y Molinero. En el centro del campo es segura la presencia de Cofie mientras que para cubrir la baja de Cristian Salvador se abren varias alternativas ya que además de lo ensayado con Sousa podrían jugar en esa demarcación Nacho Méndez, Hernán Santana o incluso Robin Lod. Por delante se mantendrán, salvo sorpresa, Carmona, Álex Alegría, Aitor García y Djurdjevic en una apuesta por un juego más ofensivo.