El Almería busca retomar su fortín local ante el Numancia

En la media está por ver si Rocha la come terreno a Yan Eteki o De la Hoz , así como si Chema contará con más minutos, aunque no sea de inicio, tras ejercer de revulsivo en La Rosaleda. El resto de componentes serían los habituales, con René bajo palos, Romera e Iván Martos en los carriles, Corpas y Rioja como extremos, Real de enganche y Álvaro Giménez en punta.

El once local será una semana más muy parecido al tipo que viene empleando FF, que en todo caso estará pendiente de la duda de si Ibiza entrará finalmente o no en lista . En caso de no estar disponible sería Trujillo quien formaría pareja en el eje de la zaga con Saveljich, sin olvidar que Andoni López también podría desenvolverse en ese perfil zurdo.

Los dos podrían ser de la partida desde inicio esta tarde, ya que López Garai cuenta con sensibles bajas como Escassi o Diamanka, habituales en su once inicial , por lo que el portugués pescado en el Reus podría formar de titular en el lugar de cualquiera de ellos, mientras que quien fuera ariete del Almería ya formó de inicio la pasada jornada ante el Lugo, estrenando su casillero de goles y demostrando que no ha perdido el olfato.

Un mes después de obtener el último triunfo casero, la UD Almería quiere que el Estadio de los Juegos Mediterráneos vuelva a ser un fortín retomando la senda de la victoria. Los de Fran Fernández no ganan en su feudo desde el pasado 6 de enero, día de Reyes , cuando estrenaban el año 2019 imponiéndose de local al Real Mallorca por un claro 2-0 que bien pudo acabar en goleada. Después no se pudo ni con Cádiz (0-0) ni con Osasuna (0-1), lo que unido a los empates a domicilio frente a Alcorcón (0-0) y Málaga (1-1) provoca que los rojiblancos acumulen ya cuatro jornadas sin ganar en las que han sumado apenas tres puntos de doce posibles.

Fran Fernández dará la lista horas antes del choque

Tal y como Fran Fernández acostumbra en los duelos caseros, no ofrecerá la lista de convocados hasta una hora y media antes del duelo ante el conjunto soriano. Las principales dudas radican en saber si en la misma figurarán Ermedin Demirovic, Juan Ibiza y Juanjo Narváez. El colombiano parece ya restablecido de la lesión de rodilla que lo ha tenido varias semanas fuera de juego, mientras que tanto el bosnio como el hispano-argentino han estado durante la semana entre algodones. Ayer todos se ejercitaron en la última sesión previa al partido, pero será FF quien finalmente decida si cuenta o no con ellos. Cuenta con las bajas seguras de Lucien Owona y Nano. El caso del central camerunés es por sanción, al ver ante el Málaga la quinta amarilla en lo que va de curso y tener que cumplir ciclo de amonestaciones. El lateral malagueño sigue con su particular calvario este curso y no acaba de recuperarse tras recaer una vez reapareció tras ser operado del tobillo izquierdo. Fran Rodríguez está cada día mejor y ya es uno más dentro del grupo en los entrenamientos, pero parece que todavía no está al 100% que el técnico busca para poder entrar en una lista.