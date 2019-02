El Almería, a emular a Granada y Reus en La Rosaleda

Los rojiblancos no estarán solos en La Rosaleda. Los abonados han adquirido 375 entradas tras el acuerdo al que llegó con la entidad local, que había puesto a la venta un total de 550 localidades al precio de 7 euros. Los seguidores viajarán en su mayoría en vehículos particulares, puesto que solo 120 lo harán en dos autobuses puestos por la Federación de Peñas.

De sus palabras puede deducirse que lo más probable es que de salida mantenga inalterable su dibujo 1-4-2-3-1 , con escasos o ningún retoque en el once, si acaso la posibilidad de que el recién llegado David Rocha pueda entrar en la alineación titular si Yan Eteki no ha superado del todo las molestias físicas que arrastra.

Fran Fernández: “Tienen una de las mejores plantillas”

Fran Fernández destacó que la del Málaga “es una de las mejores plantillas” de la categoría. El técnico almeriense afirmó que se enfrentan “a uno de los tres mayores presupuestos de la competición” y también que cuentan con “un gran cuerpo técnico, con un estadio de Primera y una afición que le ayuda bastante, sobre todo cuando no le están saliendo bien las cosas”. FF apostó por no salir presionado, ya que el Almería no tiene “nada que perder, igual que pasó con Osasuna -pasada jornada-, son equipos con un objetivo es muy diferente”.

El técnico del Málaga, Juan Ramón Muñiz, destaca sobre el Almería que espera “un equipo con muchas cosas positivas, que trabaja bien y que tiene mucha velocidad”. El entrenador asturiano indicó que el conjunto almeriense está “manteniendo una regularidad y siempre está vivo en los partidos”, y resaltó que “la velocidad en el fútbol es muy importante y ellos la tienen”. “Viene un equipo con empaque, serio, con velocidad y las ideas muy claras”, afirmó el técnico, quien agregó que “va a ser un partido más de la categoría, con la dificultad que conlleva”.