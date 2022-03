El Almería, con tembleque y virus FIFA para el tramo clave de la temporada

No ha entrado el Almería con el pie derecho en el tramo más importantes de este final de la temporada. A falta de once jornadas para que se acabe la liga regular, los de Rubi no son el equipo compacto y regular que maravillaban en la primera vuelta antes del encuentro suspendido en Lugo. Ni tan siquiera terminan de sacar los parridos con la claridad del mes de febrero.

A los rojiblancos les ha entrado la flojera, les está pudiendo la presión y en el horizonte se otean curvas difíciles de conducir. Tenerife, Girona, Huesca, Ponferradina y Valladolid. Ahí es nada, un calendario que asusta, una serie de partidos consecutivos en la que los almerienses se van a jugar todas sus opciones de ascenso directo.

Y lo van a hacer en parte sin Sadiq. El nigeriano se tiene que incorporar con su selección para una serie de compromisos internacionales y probablemente se perderá los tres primeros encuentros. El ariete está de dulce, está tirando del equipo ahora que no le salen las cosas y su baja va a ser un problema importante que solucionar.

Centro de la defensa

Por otra parte, el club seguirá buscando en el mercado de futbolistas libres la opción de incorporar a un segundo central. Aunque el equipo tiene ahora una semana larga para entrenar, cambiar la dinámica y recuperar lesionados, cuerpo técnico y secretaría tienen claro que hace falta fichar a otro defensor para el tramo final de temporada en la misma situación que Rodrigo Ely y en los próximos días puede haber novedades.