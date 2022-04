Un Almería en modo 'superguerrero' visitará Valladolid

Una cosa es optimismo y otra el ejercicio de supervivencia que está haciendo el Almería en las últimas jornadas. Los de Rubi no terminaban de estar bien, vivían en un diente de sierra constante, con buenas actuaciones que se veían salpicadas por errores garrafales. Así se han escapado muchos puntos, que hacían presagiar que Valladolid y Eibar iban a ser capaces de poner tierra de por medio.

Sin embargo, los rojiblancos no lo han consentido. Además de la gran calidad individual, la Rubineta tiene un fenomenal vestuario [algo que no se consigue a base de talonario] que ha conseguido mantenerse unido en los momentos más difíciles. No es que éstos hayan pasado, puesto que el calendario sigue empicado, sino que justo en el momento perfecto, los jugadores han sido capaces de levantar la moral de la tropa con un partidazo prefinal pucelana.

Frente a la Ponfe, rival muy distinto al de la primera vuelta y al que muerde en El Toralín, el Almería sacó la varita mágica. La de los goles y la de no encajar. Tanta falta hacía recuperar sensaciones de cara a la portería contraria como ser capaces de recobrar la seguridad defensiva perdida en las últimas jornadas.

Rubi recupera a los sancionados Rubi recupera a Sergio Akieme y a Juan Villar tras cumplir sanción, y sólo mantiene la duda de Dyego Sousa, con molestias musculares. Son bajas seguras los tres jugadores que han pasado por el quirófano, caso de Juanjo Nieto, Iván Martos y Chumi. Éste último, que ya hace trabajo de campo, también ha comenzado a tocar balón por lo que su recuperación está siendo muy positiva en todos los aspectos. Los entrenamientos del miércoles, jueves y viernes serán a puerta cerrada. Este último día, por la tarde, el Almería viajará en vuelo chárter a Valladolid.

En el plano individual hay que destacar nombres. Principalmente de suplentes que son los que vienen apretando y los que suben el nivel del grupo. Appiah despunta por fin, se le nota con confianza; Centelles recorrió la banda una y otra vez como un correcaminos; Ely, todavía con pocos minutos en sus piernas, está ejerciendo de mariscal; Eguaras se hace timonel...

Es una buena carta de presentación de superguerrero para visitar Valladolid, donde espera un partido que puede marcar un antes y un después. No va a ser definitivo, puesto que en el calendario quedan varios choques directos que van a desequilibrar. Pero sí parece claro que si el Almería muestra esta versión y se trae un resultado positivo, habrá comprado un pasaporte para soñar.