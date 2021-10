El Almería 'pierde el norte' en la zona norte

Históricamente a los equipos del sur no se les daban bien los campos del norte y viceversa, principalmente por las condiciones meteorológicas. Jugar de Madrid para arriba significaba frío, barro, presión ambiental, fútbol directo..., mientras que los del norte que iban al sur sufrían cuando el sol apretaba a las cinco de la tarde. Sin embargo, en el fútbol superprofesionalizado de la actualidad estos componentes se han perdido.

Casualidades de la vida o no, el Almería lleva tres derrotas y todas han sido ante equipos del norte de España: dos en el País Vasco y una en Castilla-León, en la zona del Bierzo. Sin barro ni un excesivo frío, sólo con equipos que ejercen mucha presión y ante los que el Almería comienza a verlas venir y no es capaz de imponer su juego.

Además del denominador común de la latitud, otro de Amorebieta, Ponferradina y Eibar es que salieron a morder, a jugar un partido de ida y vuelta, donde el Almería no se encontrara cómodo. Los rojiblancos no tuvieron el temple necesario para hacer jugadas largas con las que contrarrestar el excesivo carácter de sus rivales. Si bien es verdad que en Lezama el partido estuvo condicionado por la expulsión de Robertone, en El Toralín e Ipurua los rojiblancos desperdiciaron la primera parte y hasta que no se vieron por detrás en el marcador y a los rivales les interesó bajar la presión, no fueron capaces de hacerse con el mando del partido.

Rubi no encuentra revulsivos en el banquillo para las segundas partes

El principal problema es que el conjunto de Rubi vuelve a tener el mismo pecado que ya se le conocía a José Gomes: no da el do de pecho ante los rivales directos. La temporada pasada el Almería sólo venció al Rayo y al Girona de los equipos de arriba y, de momento, ha cedido ante Ponferradina y Eibar, ganando solo al Tenerife. Es un debe importante para el líder, que lo normal es que pierda su puesto de privilegio este fin de semana, antes de una semana en la que tendrá que jugar ante otro rival norteño en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (Real Sociedad B) y visitar otro estadio septentrional (Anduva en Miranda de Ebro).

Además de no ser capaz de maniatar a un muy buen Eibar, que sí que dejó una impresión de equipo aspirante a Primera, el Almería también tuvo problemas en el banquillo. Rubi sigue sin tener revulsivos para darle la vuelta a la situación cuando los partidos se complican. Las bajas de Ramazani y Robertone, sobre todo la de éste último, fueron un lastre demasiado grande, que nadie supo cubrir, ni desde el inicio y desde el banquillo.