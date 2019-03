El Almería, a una visita de igualar un récord a domicilio de hace 15 años

En Zaragoza el Almería no solo ganó por primera vez en la historia en La Romareda o afianzó su candidatura a la sexta plaza para disputar el play-off de ascenso. La dimensión de lo conseguido por la tropa de Fran Fernández en tierras aragonesas se traduce en lustros, tres concretamente, ya que desde hace quince años los indálicos no eran capaces de acumular siete partidos sin conocer la derrota a domicilio.

Hay que remontarse a la campaña 2003-2004, la segunda del conjunto rojiblanco en la categoría de plata tras el histórico ascenso de 2002 con Casuco al mando, cuando el equipo aún entrenado por el técnico de Águilas logró la machada de mantenerse ocho jornadas invicto lejos entonces del Juan Rojas.

Aquel equipo de Cervián, Jaime Ramos, Galca, Francisco o Luna permaneció imbatido fuera entre la segunda y la decimoctava jornada liguera, jugando en ese tramo ante Getafe (1-1), Algeciras (0-0), Córdoba (0-1), Las Palmas (1-1), Xerez (0-1), Terrassa (0-0), Elche (3-3) y Numancia (0-0).

Una racha de tal calado (paradójicamente Casuco no acabaría el curso por malos resultados) continúa siendo hoy en día el récord histórico de duelos sin caer como visitante desde la fundación del club bajo las siglas UDA, una marca que los de FF podrían igualar el próximo sábado (18:00) en caso de puntuar en su visita a El Molinón, otro feudo de postín en la categoría de plata.

Caso de puntuar en El Molinón, los de FF emularían la racha de Casuco en la 03-04

Y es que los indálicos no muerden el polvo desde que lo hicieran el pasado once de noviembre en el Wanda Metropolitano ante el Rayo de Majadahonda (2-0). Era la decimotercera jornada de competición y en la decimoquinta tocó visita al Nou Estadi de Tarragona (2-2). Con ese empate, registrado el 24 de noviembre, el Almería arrancaba su actual racha triunfal lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos, que lo ha llevado a no doblar la rodilla ante Oviedo (1-2), Elche (2-2), Alcorcón (0-0), Málaga (1-1), Reus (0-1, si bien no se jugó al estar excluido de la competición el cuadro catalán) y Zaragoza (1-2).

En total son casi cuatro meses de buenos resultados como visitante, una faceta en la que es difícil destacar. La anterior mejor racha, rebasada tras el duelo en La Romareda, era más reciente, al conseguirse en el curso 15-16. Coincidió con la llegada de Néstor Gorosito para hacerse cargo de una nave que iba a la deriva tras el paso por su banquillo de Sergi, Rivera o Carrillo.

El técnico argentino mantuvo a los rojiblancos media docena de partidos sin perder a domicilio. Desde la vigésimo cuarta jornada, cuando igualaron a cero en El Sadar, hasta que cayeron en la trigésimo sexta en Los Pajaritos. Ese tramo incluyó el decisivo triunfo para la posterior permanencia en El Toralín (1-3), además de Alavés (1-1), Tenerife (0-0), Elche (0-0) y Valladolid (1-1).