Almería nunca se rinde, ¿se va a rendir ahora?

No es momento de repartir culpas, de buscar maletines, de autoflagelarse. Lo ocurrido, ocurrido está. El Almería se había ganado la oportunidad de tener dos opciones buenísimas de ascenso a Primera División. Ha desperdiciado la primera por jugar sin las mínimas constantes que exige el fútbol profesional y, por fortuna, dentro de una semana afrontará la segunda en unas condiciones inmejorables. Sí, inmejorables. La victoria le asciende, el empate en un alto porcentaje también le va a valer (para ello, es necesario que el Eibar gane en Alcorcón, algo esperable y que las casas de apuestas darán como muy probable en sus cuotas). Entonces, ¿hay que tirar todo el trabajo de una temporada por la borda?

La sensación de fracaso, incluso de ridículo, que sintieron los aficionados del Almería en la madrugada del sábado al domingo provocó que se viera todo negro, pero conforme pasan las horas se torna en tono más luminoso. Nada malo hizo la hinchada, el club, la ciudad preparando una fiesta por si se conseguía el ascenso, que era lo más normal. En 2007, todo estaba preparado en el desplazamiento a Lorca y hubo que retrasarlo una semana. En 2013, también había preparativos antes de jugar en El Madrigal y se consiguió dos semanas después. Es más, aunque esta semana sea un tema tabú, todo estará activado para el próximo domingo a las 22:00.

El problema es que esa lógica y necesaria euforia de un club que a punto estuvo de irse a Segunda B hace cinco años (lo evitó Fran Fernández ante un Lugo igual de motivado que el Alcorcón) había invadido el vestuario mucho antes que la ciudad. El Almería celebró la victoria en el Reale Arena como si del ascenso se tratara pero todavía faltaba por dar un paso más. Lo dijo públicamente César de la Hoz, mientras que sus compañeros cantaban y coreaban. El cántabro, de hecho, fue el más intenso ante los alfareros.

El día de ayer fue difícil de asimilar por todas las ganas que teníamos de conseguir el objetivo junto a vosotr@s, pero este equipo lleva luchando toda la temporada por conseguir el objetivo y el fútbol nos da otra oportunidad de conseguirlo el próximo domingo.Vamos @U_D_Almeria pic.twitter.com/Ma2TolLTkW — Alejandro Pozo (@Alex_Pozo9) May 22, 2022

A los rojiblancos les faltó la intensidad que sí demostraron Eibar y Valladolid, que ganaban sus encuentros antes del primer cuarto de hora. Mientras, en diez minutos en el Mediterráneo el Alcorcón ya había tenido dos acercamientos. Esa sensación de relax, de que ya caerá el gol antes o después, fue mucho más dañina que las pérdidas de tiempo o las ganas de los jugadores de Fran Fernández. Las mismas las tuvo el Lugo y el Almería se salvó y las mismas las tuvo el propio Almería de Lillo y el Sevilla se clasificó para 'Champions'. El éxito deportivo siempre motiva mucho más que cualquier factor externo. Pero cuando se juega al ralentí...

'On tour' hacia Leganés

Una vez que la herida ha dejado de sangrar, nadie duda que la afición del Almería se irá animando conforme pasen los días y se desplazará de forma masiva a Leganés. La pasada semana empezó muy mal con el tema de las entradas y terminó como el Rosario de la Aurora. Ahora es necesario que el club ponga de su parte y facilite ese viaje para que los jugadores estén acompañados y sienta nuevamente el calor de su gente.

El partido ayer no salió como todos soñábamos pero no vale de nada lamentarse. El objetivo está en nuestras manos y vamos a darlo todo para lograrlo 💪 pic.twitter.com/hOPsKLFjfw — Rodrigo Ely (@RodriElyOficial) May 22, 2022

El triple empate es el principal peligro en la tarde del domingo. Se puede dar si Almería y Eibar empatan, y el Valladolid gana al Huesca. Hacer elucubraciones, apuestas o mezclar deseos con realidad de nada va a servir. Como dijo Rubi al terminar el encuentro, afectado anímicamente también, en Butarque deben de estar los jugadores que vean el vaso medio lleno, más allá de un tropiezo, que no hay que olvidar que también lo tuvo el Valladolid ante la Real B y a la semana le ganó al Eibar en Ipurua. Toca trabajar con seriedad, reactivar la mente que la motivación se cae por su propio peso: el domingo se juega en Butarque uno de los partidos más importantes de la historia del Almería. Y si los rojiblancos no son capaces de ganarle a dos conjuntos del sur de Madrid que nada se juegan, es que no merecen estar en Primera.