Arnau: "No me creo más por haber jugado en el Manchester"

Arnau Puigmal es el fichaje prometedor de esta temporada. Como Appiah hace dos y Ramazani la pasada. El catalán, joven todavía, tiene por delante el ilusionante sueño de ir haciéndose un hueco en el fútbol profesional y para eso sabe que tiene mucho que trabajar gracias a la oportunidad que le ha dado la Unión Deportiva Almería este verano.

El futbolista ya debutó en Cartagena y volvió a tener unos minutos ante el Oviedo. "Estoy muy contento por el debut. Agradezco al club y al míster por la confianza que me han dado" , comentaba el atacante en una entrevista en los micrófonos de UDA Radio. "Vengo de una familia humilde, no tengo por qué crecerme por haber jugado en el Manchester United". Pero además de con el belga, el catalán ha hecho rápidamente amistades con el resto de jugadores: ""Suelo llevarme bien con todos mis compañeros. Quizás he compartido más minutos con Buñuel porque es de mi edad".

Precisamente en la cantera red, Puigmal coincidió con Ramazani. "Llevo ya cuatro años con él, es un gran amigo. Lo he hablado con él y mira que es casualidad volver a jugar juntos. Se le ve con confianza, ojalá siga así de fuerte porque nos viene bien a todos".

Todavía poco conocido por su edad, el rojiblanco tiene unas capacidades bestiales para triunfar y poco a poco debe de ir cogiendo la confianza y la experiencia necesaria para triunfar. "Me gusta al trato del balón, pero también me pongo el mono de trabajo cuando toca, de eso no se libra nadie", decía en UDA Radio. "En Inglaterra sí que el tema físico está un peldaño por encima, pero me está sorprendiendo lo mucho que se trabaja en esta categoría y los igualados que son los partidos. Además del trabajo en el gimnasio, intento fortalecer los puntos débiles".

Respecto al buen comienzo de temporada que ha tenido el Almería, el atacante se muestra satisfecho. "Esto acaba de empezar, nos queda seguir así. Confío mucho en este equipo, somos una familia con lo difícil que es esto en el fútbol actual. La pretemporada ha sido muy buena, sobre todo para crear un gran en el vestuario. Cuando hay un ambiente así, todo es mucho más fácil y se ve reflejado en el campo". En el próximo partido ante el Amorebieta hay que seguir por la misma línea: "Es un rival diferente. Lo afrontamos como cualquier partido, vamos a ir con una actitud y positiva y mucha confianza".