Babic y la manera de afrontar las seis finales

El Almería volvía este jueves a los entrenamientos tras dos días de descanso y lo hace para empezar a preparar el encuentro del próximo lunes ante el Sporting de Gijón. Ésta será la primera de las "seis finales" que tienen por delante los rojiblancos, como bien reconocía Babic en los micrófonos de UDA Radio.

"Sabemos lo que tenemos que hacer en estos partidos. Sólo debemos de mirarnos a nosotros. Es algo que opino desde el principio de temporada, centrarnos sólo en nosotros, en nuestro juego, en lograr victorias ahora que falta tan poco", decía en un correcto español el central serbio que reconoce que el vestuario no mira más allá del choque de esta jornada: "No hacemos cuentas, sólo vamos partido a partido. No es bueno mirar más allá de esta jornada. Voy a estar centrado sólo en lo mío, no voy a ver el resto de partidos, ni del Valladolid, ni del Eibar".

El punto sumado sobre la bocina en Valladolid fue fundamental para que el Almería siguiera como segundo clasificado una jornada más. Fue un estallido de júbilo tanto dentro del vestuario como fuera de él. "Este equipo nunca ha perdido la confianza, ahora con este empate ante el Valladolid y la victoria ante la Ponferradina de la semana pasada estamos más seguro en nuestro juego. Pero insisto en que siempre hemos sido un equipo que ha confiado en sus posibilidades", apuntaba Babic en UDA Radio.

Gran pareja con Rodrigo Ely

Al serbio se le nota cómodo junto a Ely. Uno aporta las ganas de la juventud y el otro la experiencia del veterano. Ambos centrales se entienden muy bien y eso lo nota el Almería. "Rodrigo llegó hace un mes y medio y se ha adaptado fenomenal. ES una gran persona y un magnífico jugador. No está ayudando mucho, se merece el gol que marcó la pasada jornada", y en cuya celebración quedó demostrado el buen ambiente que se respira en el grupo: "El vestuario es muy sano. A mí me ayudaron mucho en su momento y ahora trato yo de hacer lo mismo. Además, es un equipo al que no le importa que haya jugadores titulares y suplentes, vamos todos a la misma y nos ayudamos. Todo se ve en el campo. Da igual quién marque gol, somos todos iguales, todos muy buenos compañeros".

Babic, central "No hemos marcado goles a balón parado y es algo que debemos mejorar porque nos van a ayudar. Son goles que valen puntos"

Finalmente, el central explica que el lunes estará enfrente un rival muy peligroso pese a que en la tabla clasificatoria ande en la parte baja. "El Sporting es muy buen individualdamente, vamos a tener un equipo complicado. No hay que mirar dónde están ahora porque tienen equipo para estar arriba", sobre todo con un goleador ya consagrado al que bien conoce Babic: "Conozco a Djuka de muchos años, he jugado con él en la sub-21. Tiene mucha calidad, conozco sus características y hay que trabajar a tope para frenarlo".