Buena imagen, pero derrota ante el Betis en el primer amistoso (0-2)

Buena carta de presentación del Almería en este comienzo tan raro de pretemporada del equipo de José Gomes. El marcador, el 0-2 para el Betis, no puede ocultar que el equipo tuvo un vigor que se le echó de menos en el play off de ascenso, que el once titular estaba plagado de canteranos y que falta el grueso de fichajes por llegar.

Bartra, de cabezazo tras un saque de esquina, y Rubial, pretendido por el Almería, hicieron los goles de un Betis que tuvo oportunidades, pero se encontró con la sorpresa del partido: el meta Lluís. Fue el más destacado, pero es que todos los canteranos pusieron unas ganas y un empeño que gustó a Gomes.

Del Almería cabe destacar la intensidad con la que afrontó el choque, con líneas juntas y buscando salidas rápidas. Lazo y Villalba tuvieron oportunidad de empatar en la segunda parte, cuando salieron los teóricos titulares, pero no estuvieron finos. Eso sí, al equipo se le notó sólido, sin los regalos que sí aprovechó Stuani hace unas semanas.

Otro nombre interesante es el de Peybernes, que en los minutos que jugó demostró ser un central válido para el nuevo proyecto. De momento no se sabe cuál será su futuro, aunque en el partido por lo menos hizo dudar a la propiedad sobre si buscarle salida es lo más conveniente.