Bueno: "Vengo a cumplir el objetivo de subir a Primera"

Gonzalo Diego Bueno Bingola (Montevideo, 16-1-1993) es el séptimo fichaje del verano rojiblanco en orden cronológico, pero el sexto en ser presentado al llegar antes que su compañero, compatriota y amigo Gianni Rodríguez, que también está ya por Almería y cuya puesta de largo está prevista para mañana.

La bienvenida al nuevo atacante unionista se la dio, como viene siendo habitual, Miguel Ángel Corona, quien dio unas pinceladas acerca de sus cualidades: "Es un chico con experiencia en Europa, tiene buena pierna izquierda, pero puede hacerlo en otras posiciones de ataque. También es bueno en el 1-4-4-2 como punta. Va a cuajar porque a Rusia se fue muy joven. Tiene arrojo, valentía y no se cansa de intentarlo".

Formado en la prolija cantera del Nacional de Montevideo, con apenas veinte años dio el salto al fútbol europeo al ser traspasado al Krasnodar ruso por 4 millones de euros, pero no cuajó: "Las costumbres del fútbol ruso son muy distintas y por eso no se me dio nada bien", ha comentado el jugador en su defensa.

Dos campañas en Rusia fueron suficientes y en 2015 alternó el Madeira portugués (tiene el pasaporte luso) con el Patriotas colombiano y el Estudiantes argentino para recalar finalmente en la campaña 16-17 en el Defensor de Uruguay y al año siguiente retornar al Nacional. Tras un breve paso por el Colón de Argentina acababa contrato este verano en el Patriotas, por lo que ha llegado libre, firmando por dos campañas con otra opcional.

No es la primera vez que la Segunda española se interesa por sus servicios, tal y como desvelaba el propio jugador: "Estuve cerca de jugar en Cádiz y Gijón el año pasado y no se pudo dar. Por suerte se dio en Almería".

Llamó la atención su ambición a la hora de valorar la meta del club de cara a la temporada que arranca el 17 de agosto: "Vengo a intentar dar asistencias y cumplir el objetivo de intentar subir a Primera División. Segunda es competitiva y pareja, pero no es nada de otro mundo decir que se puede ascender".

Bueno: "Me siento cómodo por la izquierda, pero me puedo manejar por todo el frente de ataque"

Viene para intentar adueñarse del costado zurdo del ataque, si bien manifiesta que se desenvuelve en cualquier posición del ataque: "Me siento cómodo por la izquierda, pero me puedo manejar por todo el frente de ataque".

El propio Corona daba por zanjadas las bandas con esta contratación, por lo que Yanis Rahmani y Gonzalo Bueno competirán por un puesto en la izquierda y tanto Corpas como Gaspar harán lo propio por la derecha, si bien la dirección deportiva confía en la habilidad de varios de ellos para jugar a banda cambiada: "Damos por cerradas las opciones de bandas. Estamos con 4 hombres y salvo Corpas, que es más específico, los demás pueden jugar a banda cambiada".