Chema: "No me veo como un revulsivo"

¿Buena ocasión ante el Numancia para volver a ganar en casa?

-Sí, la verdad que llevamos varios partidos en los que el equipo merece mucho más de lo que nos llevamos en puntos, pero a base de trabajo y ganas llegarán. Es el momento de dar un golpe sobre la mesa y ganar en casa de nuevo.

¿No echa de menos tener mayor continuidad?

-Trabajo día a día para que el míster cuente conmigo el máximo tiempo posible y me gustaría tener más continuidad, pero no es decisión mía y estoy para lo que el míster decida.

¿Salió reforzado del partido en La Rosaleda?

-En mi confianza sí porque llevaba varios partidos en los que no estaba a mi mejor nivel, por lo que me vino bien anímicamente.

¿En qué ha cambiado el Numancia de la primera vuelta al actual?

-Es un gran equipo que nos pondrá las cosas difíciles, proponen bastante con balón y tendremos que hacer un trabajo bastante físico en la presión, ahí estará la clave del partido.

¿Qué falta para que el buen juego se traduzca en resultados?

-Lo que nos está faltando es un poco de acierto de cara al gol porque estamos creando bastantes ocasiones. En algunos no hemos tenido tantas, pero no así en los últimos. Cuando afinemos y cojamos confianza de cara a portería llegarán los resultados.

¿Cómo administra el vestuario llevar cuatro partidos sin ganar?

-El equipo quiere ganar y más en casa, estamos haciendo un gran trabajo y pronto se logrará ante los nuestros.

¿La mentalidad es alejarse definitivamente de la cola para luchar por algo bonito?

-Tenemos en mente lograr el objetivo de la salvación y cuanto antes lleguemos miraremos arriba. Lo principal es conseguirlo pronto.

¿Qué tal lleva lo de ser el revulsivo del equipo?, ¿no cree que podría jugar con Juan Carlos Real?

-El papel de revulsivo no lo tomo así, estoy aquí para aportar mi grano de arena en lo que me pide el míster. Como todos mis compañeros quiero jugar de inicio y por supuesto puedo jugar con Juan Carlos, con quien cualquier jugador se entiende con facilidad.

¿No cree que la figura de Real por una parte le cierra las puertas de la titularidad pero por otra le enseña muchas cosas en su primer año como profesional?

-Es bueno tener una gran competencia e intento hacerlo de buena manera para lograr un puesto en el once. De él se aprende día a día en los entrenamientos como del resto de compañeros.

¿Son conscientes de que en la segunda vuelta las victorias se encarecen?

-Sí, en la segunda vuelta los equipos suelen apretar un poco más y van a intentar conseguir su objetivo lo antes posible. El Numancia viene con una buena dinámica y estamos para romperla, como también la nuestra de cuatro partidos sin ganar.

¿En qué influye la presencia de Demirovic junto a Álvaro para un mediapunta?

-Me dio más libertad, ya que estaban fijando a los dos centrales y no salían a por nosotros. El míster me pidió que jugara por banda para asociarme por dentro y que Corpas tirase por fuera y el plan salió como esperábamos.

¿Qué le dice la tabla al verse con 31 puntos?

-Vamos por el buen camino, el que a principio de temporada nadie creía, pero nosotros por dentro lo sabíamos. Podemos lograr los 50 puntos cuanto antes y mirar mejor para arriba.

¿Cree que aún pueden engancharse a los puestos de arriba?

-Creo que sí, el equipo está en buena dinámica de juego y conforme vayan llegando los resultados puede aspirarse a algo más como estar ahí arriba, que a todo el mundo nos ilusiona.