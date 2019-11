Complicado envite para el Almería

Guti se va a sentar esta tarde por tercera vez en el banquillo del Almería y lo va a hacer con la ilusión de conseguir su primera victoria en Segunda División. La empresa es complicada porque el juego de los rojiblancos no invita precisamente al optimismo y porque enfrente estará uno de esos rivales especialistas en pescar en río revuelto, el Numancia.

La plantilla rojiblanca trabajó este sábado en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos con una sesión de la que el técnico ha sacado las últimas conclusiones para el partido ante un Numancia que tiene en sus estadísticas ligueras en Almería dos victorias y cuatro empates en once partidos.

Para la cita del domingo, Guti recupera jugadores como Iván Martos, Radosav Petrovic y Gaspar Panadero, los dos primeros tras sanción. La baja de Jonathan Silva, lesionado en Elche, hará que Martos aparezca por la izquierda, como en las siete primeras jornadas.

Podría no ser la única novedad, ya que también Petrovic podría volver al once, bien como integrante del doble pivote o en un trivote, que se asemeja más a las ideas con las que Guti está más familiarizado, aunque ese esquema aún no lo ha utilizado en el Almería.

Guti ha citado a 19 jugadores, que quedarán concentrados en la noche de este sábado en espera de la hora del partido

El Numancia aspira a seguir sumando. El entrenador rojillo Luis Carrión quiere que su equipo mantenga la ambición y el estilo de juego que está demostrando en esta primera fase del campeonato para sumar su segunda victoria a domicilio en esta temporada, lo que le permitiría consolidar su privilegiada posición y superar en la tabla al propio Almería.

Para la cita, la única novedad que se apunta en el once inicial es la entrada del capitán Marc Mateu, que sentaría en el banquillo a Noguera, que en los últimos compromisos ha actuado de media punta por dentro.

El Numancia lleva cinco jornadas sin conocer la derrota, en la que ha sumado tres victorias y dos empates

La principal novedad en la convocatoria del Numancia es el lateral Héctor Hernández, tras recuperarse de su lesión en la mandíbula hace seis semanas en Oviedo, mientras que se ha quedado en Soria el centrocampista Otegui.