Corona: "El Granada no me ha llamado por Yan Eteki"

Con motivo de la puesta de largo de Tano, Miguel Ángel Corona ha hecho un repaso de la actualidad del mercado de fichajes, poniendo el foco en el presunto interés del Granada por Yan Eteki: "Como ya dije la semana pasada en el caso de que el Sevilla ejecute su opción de recompra no podemos hacer nada. No hay novedades, es buena noticia que su nombre suene para Primera. El Granada no ha contactado conmigo".

El director deportivo rojiblanco dijo desconocer si por el traspaso de Quique González del Deportivo de la Coruña al Eibar el Almería sacará tajada: "Desconozco si percibiremos algo, quizá por derechos de formación”, mientras alegaba que los casos de Juan Carlos Real y Álvaro Giménez se mantenían sin novedades.

Respecto al Pichichi del pasado curso Corona especificaba que en caso de que cualquier equipo decidiera abonar su cláusula de rescisión durante el último día del mercado, el Almería tendría margen para moverse y buscarle un recambio.

Corona sí quiso congratularse por la continuidad de Juan Ibiza, una pieza codiciada por otros conjuntos de la categoría de plata: "Ganamos la batalla. Seguimos en otras y no somos dueños del tiempo porque hay otros factores, pero somos optimistas. Estamos con ilusión porque hemos pegado un salto presupuestario y no tenemos ningún temor, hay confianza en lo que hagamos en el mercado”.