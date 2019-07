Corona guarda silencio sobre Nkaka y confirma que no habrá ingresos por Quique

Miguel Ángel Corona ha repasado nuevamente la actualidad del mercado con motivo de la puesta de largo de Simón Moreno. El máximo responsable del área deportiva rojiblanca no ha querido pronunciarse acerca del interés por Aristote Nkaka, "no hablamos de futuribles" ha dicho textualmente, síntoma evidente de que la cesión por parte del Anderlecht está muy cerca de cerrarse y el club no quiere que se vaya al traste a última hora por el interés de cualquier otro equipo.

Una vez el pivote belga estampe su firma habrá vía libre para anunciar la marcha de Yan Eteki al Granada previa parada en Sevilla, que abonará su cláusula de recompra, fijada en una cantidad inferior al medio millón de euros, según ha podido constatar Diario de Almería en las últimas horas. En este sentido el Almería entiende que fue un chollo contar con el camerunés el curso pasado sin abonar ninguna cantidad en concepto de traspaso y que ahora tampoco se va gratis, sino que dejará un dinero que permitirá afrontar otras operaciones.

"Por Hicham estudiamos distintas ofertas"

Tano hablaba en su presentación de que se estaba creando un plantel para "comerse el mundo" y Corona admite el optimismo en la confección de la escuadra: "Hemos dado un pequeño salto cualitativo como retener a Ibiza, pelear por Corpas o remitirnos a la cláusula de Eteki y el resto".

Cuestionado acerca de si Hicham podía recalar en el Melilla, Corona admite que están estudiando varias ofertas por el delantero hispano-marroquí ya que en principio no cuenta para el próximo curso en la delantera, muy penalizado por su bajo rendimiento en las cesiones que tuvo en Castellón y UCAM.

Por último, el propio Corona especificaba que la entidad no va a percibir cantidad alguna por el traspaso de Quique González del Deportivo de la Coruña a la SD Eibar, como en un principio se había rumoreado: "Al venir con 24 años tampoco por derechos de formación".