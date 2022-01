Cuenca: "¿Qué le pido al año nuevo? Queremos el ascenso"

David Cuenca, a través de un audio enviado por el club, analiza las últimas semanas en la que ha estado en dinámica del primer equipo. "Me he sentido muy afortunado. He podido con el primer equipo y eso es un privilegio. Los jugadores son nuestro ejemplo y haber estado con ellos entrenando y en una convocatoria, es un sueño".

El filial disputa este fin de semana su primer duelo de 2022 ante el Marbella. "El debut en este año nuevo se ha hecho esperar, por el tema del COVID tenemos dos suspensiones. Hemos tenido bajas, pero ahora recuperamos jugadores y estamos preparando bien el choque", frente a un rival que les puso las cosas muy cuesta arriba en la ida: "Allí tuvimos que tirar de épica después de una primera parte complicada. Creo que el Marbella ha ido a más, va a ser un partido difícil pero estamos preparados para disputarle a cualquier rival la victoria".

Cuenca tiene claro las dos peticiones que le pone al año nuevo, ambiciosa principalmente en el plano colectivo. "Individualmente, espero que me respeten las lesiones y sumar minutos como en esta primera vuelta. Colectivamente, queremos lograr el ascenso y creo que con el equipo que tenemos, lo podemos conseguir", setenció el central del Almería B.