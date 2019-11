El Deportivo echa una mano al Almería

El empate del viernes en Oviedo puede no ser tan malo siempre que se cumplieran tres premisas: la primera era que no ganara el Fuenlabrada (1-1 ante el Deportivo), la segunda es que el Huesca no haga lo propio a las 20:00 en el Heliodoro y la tercera es que los rojiblancos sean capaces de vencer la semana que viene al Zaragoza.

De momento, con 24 puntos el Almería mantiene su puesto de ascenso directo. Los de Pedro Emanuel no mejoran en lo que a juego se refiere, pero a lo mínimo sumado sí que le están sacando rendimiento clasificatorio.

Vuelta a los entrenamientos

La primera plantilla regresó mañana de Oviedo. Los rojiblancos tendrán dos días y medio de descanso después de una intensa semana en la que no han tenido respiro porque el anterior encuentro lo jugaron el pasado domingo.

Por ello, y teniendo en cuenta que el próximo partido será el domingo, 10 de noviembre, el Almería reanudará los entrenamientos el lunes por la tarde. A partir del martes las sesiones serán matinales.