Eguaras: "Los tres puntos de Burgos son muy importantes para el Almería"

Aprovechando que el entrenamiento rojiblanco es esta tarde a puerta cerrada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, el gabinete del club envío un audio de Iñigo Eguaras que vuelve este fin de semana tras haber cumplido sanción frente al Sporting.

El centrocampista muestra el sentir del vestuario de cara al choque fundamental de este sábado en Burgos. "Todavía no hay nada hecho pese a estar desde el principio arriba. Son cinco partidos, está todo muy apretado, sacando el partido del sábado, damos un paso al frente muy importante. Nos falta un paso, los tres puntos de Burgos serían muy importantes para nosotros. Depende de nosotros, el calendario parece sencillo pero hay rivales peligrosos".

"El Almería tiene muchísima hambre, lo vimos el pasado lunes ante el Sporting después de que nos anularan un gol. Tenemos muchas ganas de ascender, de jugar en Primera y de dar una alegría a la afición", aseguraba un Eguaras que ha encajado a la perfección en el equipo: "Llevo mucho tiempo en la categoría y poco a poco he ido conociendo a todos los jugadores. Cuando llegué a Almería, el vestuario me abrió de par en par las puertas. Son futbolistas humildes y trabajadores, que me han ayudado a adaptarme".

El Almería tiene un calendario aparentemente sencillo, aunque jugar frente a rivales que nada se juega es un arma de doble filo. "Los equipos que ya no se juegan nada tienen menos presión, los jugadores están más liberados y son muy peligrosos. Va a ser un rival muy peligroso, tenemos que estar alerta, no perder la cabeza porque cada punto va a ser vital".

Eguaras espera un encuentro muy disputado en El Plantío. "Dentro de cada partido hay varias situaciones de juego. Yo creo que el Burgos va a tener el balón, pero a nosotros también nos gusta ser protagonistas. Pero ahora mismo lo importantes son los puntos, no si jugamos bien o mal. No podemos dejar escapar nada, depende todo de nosotros". Sobre todo, de estar con la caña preparada arriba: "En un partido como éste, de mucha presión, cada detalle va a ser decisivo, no podemos dejar escapar las oportunidades que tengamos".

Finalmente, el diestro reconoció que a veces a los centrocampistas rojiblancos les falta un punto de maldad al no intentar el disparo desde posiciones peligrosas. "Después de madurar la jugada, en ocasiones te da apuros hacer un disparo de larga distancia. Es cierto que es un recurso que debemos de asumir más los que tenemos un buen disparo porque al final genera peligro o una segunda jugada"