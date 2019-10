Pedro Emanuel fue demasiado condescendiente con sus jugadores después del raquítico empate sin goles ante el vicecolista de la categoría y, sobre todo, exponiendo tan poco. "Hemos trabajado muy bien, organizados y competitivos. Era importante el equilibrio y fuimos pacientes para esperar nuestro momento de marcar la diferencia para buscar los tres puntos. Tuvimos un tiro al palo de Juan Muñoz. Lo intentamos pero los cambios nos condicionaron en los últimos puntos. De seis partidos fuera de casa hemos conseguido once puntos. Hemos hecho un partidazo, los dos equipos no iban a permitir mucho y ha sido un partido emocionante hasta el final".

Aunque el juego no fue bueno, lo que ha conseguido el conjunto rojiblanco es volver a dejar la puerta a cero. "Era lo que buscábamos porque veníamos de no jugar bien en Gijón y teníamos que mejorar. Es necesario un paso atrás para dar dos delante y tener la confianza. Quien no pase dificultades no está en esta Liga. El Dépor tuvo más balón y fútbol, estuvo más cerca de nuestra área. Trabajamos eso y tuvimos esa reflexión para estar en el juego, pero tuvimos nuestras oportunidades. Mala suerte que no conseguimos concretarlas, pero seguimos trabajando".

Lo peor del partido fueron las lesiones de Lazo, Silva y De la Hoz. "Las lesiones de todos son diferentes. Esta semana tendremos más tiempo para recuperar jugadores y eso es lo importante, como el punto sacado con el trabajo del equipo", apuntó Emanuel antes de mandar un mensaje al aficionado, al que no le han gustado los tres últimos partidos: "La afición tiene mucha ilusión por el inicio del campeonato pero solo es la décima jornada de 42. El campeonato es muy largo, sabemos lo que queremos y lo haremos con tranquilidad y paciencia".