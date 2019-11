Emanuel: "Hemos jugado demasiado en largo"

Pedro Emanuel hizo el siguiente análisis del empate ante el Oviedo. "Hemos tenido un partido difícil, buen trabajo defensivo, pero no hemos sido capaces de tener el balón más tiempo. Hemos empezado bien el partido, pero cuando nos robaron el balón, empezamos a tener problemas. Intentamos cambiar el juego con dos puntas, creo que lo conseguimos y al final sumamos un punto. Tenemos que crecer mucho y creo que este empate es importante en un campo difícil y ante un rival de mucha calidad. Es importante acabar con la portería a cero. El rival nos ha apretado mucho, no hemos conseguido salir con el balón jugado, a Coric y Darwin le llegaban demasiado balones largo".

Rozada, técnico local, dijo lo siguiente: "Creo que hicimos más méritos para ganar nosotros. En la primera parte se jugó a lo que quiso el Almería, pero a partir del minuto 20 nos hicimos con el juego. En la segunda parte hemos ido de más a menos, salimos bien, apretando mucho, pero al final nos faltó ambición”.

De la Hoz dijo que: "El empate es bueno tal y como se ha desarrollado el partido. Veníamos a por los tres puntos, pero uno no es malo en este estadio tan difícil. Hemos perdido rápido el balón, no hemos montado contras, pero es verdad que hemos defendido muy bien, que no nos han generado peligro. Un punto para estar satisfechos”.