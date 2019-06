Fran Fernández ha pasado por penúltima vez esta mañana por la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Ha hablado del encuentro ante el Albacete, pero lo importante eran sus sensaciones ante su despedida del club. "He estado siete temporada en el club de mi tierra y está claro que va a ser un partido muy especial, sobre todo una vez que el árbitro señale el final. Será un cúmulo de sensaciones difíciles de explicar", sobre todo por el cariño que le ha mostrado la afición: "Tenemos que darlo todo por ellos hasta el último minuto, siempre han estado con nosotros".

Pese a que no hay nada en juego, el míster quiere acabar con una victoria para estar entre los diez primeros. "A estas alturas es difícil ya motivar al grupo, depende de cada uno, pero es verdad que veo al equipo entrenando muy bien y eso transmite buenas sensaciones", lo que le lleva a seguir alabando a sus jugadores: "Es muy difícil quedarse con uno de esta plantilla. Me llevaría conmigo a muchos, han hecho una magnífica temporada. También hay que destacar a los que no han jugado porque han tenido un gran comportamiento".

Finalmente, habló de su rival, el Albacete, que llega entrenado por un viejo conocido: Ramis. "Ellos querrán recuperar sensaciones para la promoción de ascenso, después de los últimos tropiezos. Los dos vamos a salir a ganar, pero el objetivo es que la gente disfrute de nuestro último partido”.