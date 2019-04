Fran Fernández ha pasado por la rueda de prensa y en sus dos últimas respuestas fue muy claro y conciso sobre lo que piensa del apoyo que necesita ahora mismo el equipo rojiblanco. "Tenemos mucha ilusión de seguir creciendo y hay que acompañarla con trabajo. Si ganamos los siete partidos nos metemos y hay que empezar por el Oviedo. Pero no veo ambiente, se han vendido mas entradas para la gente de fuera. Creo que tenemos que dar un paso al frente", lo que remató deseando que la afición acuda el Mediterráneo: "Veo la gente ilusionada con el equipo pero no vienen al campo, tenemos mucha petición de entradas gratis. No me vale con que vean los partido por televisión, aquí hay mucha gente que vive del club. Creo que todos debemos dar un paso más para seguir creciendo".

En lo deportivo, el zapillero sabe lo mucho que se juegan este fin de semana. "Tenemos siete finales y la primera es un rival directo. Si queremos más el sábado hay que ganar. Tenemos la misma presión por el nuevo objetivo que antes. Somos el equipo menos goleado de la segunda vuelta, no todo es mirar al ataque", y no descartó el concurso de Corpas: "No vamos a correr riesgos, pero creo que va a llegar".

Finalmente, analizó de la siguiente manera al nuevo Oviedo de Sergio Egea. "No sabemos qué Oviedo vamos a tener enfrente. Hemos visto vídeos de Egea de su etapa anterior. No va a cambiar grandes cosas. Creo que el Oviedo estaba bien".