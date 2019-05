Alfonso: "Yo pensaba que FF iba a seguir"

Alfonso atendió a los medios de comunicación al final del choque para hablar sobre la no renovación del míster. "Me comentó sus motivos personales, no los entendí, pero lo respeto y tiene que contarlos él. No es tema económico ni deportivo, ya estábamos hablando de la planificación. Si algún día quiere contarlo, debe de ser él. Anunciaremos el nuevo entrenador cuando lo tengamos hecho, dos o tres semanas supongo. Yo pensaba que FF iba a seguir, no teníamos nada visto. No es normal que contáramos con él y buscar otro entrenador".