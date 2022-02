Febrero: pleno de puntos y de lesiones para el Almería

El año 2022 está siendo de vaivenes para el Almería. Si el mes de enero fue un desastre en cuanto a puntos y ausencias por temas de la COVID-19 y la Copa de África, en febrero se ha retomado el pulso clasificatorio, pero ahora aparecen los problemas físicos.

El Almería vuelve a ser el Almería. Esto es, un equipo temible arriba y que tiene más o menos solvencia para no encajar. Han sido doce de doce, cuatro victorias consecutivas ante equipos aguerridos, de los que se dicen que te pueden dejar sin ascenso si no tienes una tarde inspirada. Sin embargo, la vuelta de un motivadísimo Sadiq ha hecho creer a la plantilla. No es fácil sobreponerse de esta manera a un racha tan mala, lo que demuestra también la madurez del club. Hace una o dos campañas, posiblemente Rubi hubiera sido cesado. Pero el trabajo del catalán es muy bueno, en lo futbolístico y lo anímico, más allá de un cúmulo de desgracias como el que ocurrió en enero.

Con el Almería nuevamente en el sitio clasificatorio que la afición quiere, ahora ha surgido un problema que mejor cortar de raíz si es que se puede: las lesiones. Dos traumáticas (Nieto y Chumi) y dos musculares (Robertone y Carriço, éste a la espera de las correspondientes pruebas médicas), que responden a la propia obligación de la competición, no a la preparación física.

Por primera vez, Rubi ha abierto las puertas a hacer algún movimiento en el mercado. No es fácil, traer ahora a un defensor que esté libre, en buena forma física y que se integre en el vestuario, tiene su tarea. El Almería tiene una gran plantilla, pero se decidió que fuera corta para que todos los jugadores se sintieran importantes.

Con las bajas de Chumi y Carriço, el centro de la defensa se ha quedado desguarnecido. La solución de De la Hoz como central es un parche que se puede poner, sobre todo viendo el buen rendimiento de Eguaras ante el Fuenlabrada, pero al final es tirar de la manta. En los próximos días el míster ha dicho que se sentará para analizar con la secretaría técnica la situación y encontrar la mejor solución.