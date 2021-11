Fernando: "Hemos puesto buenos cimientos"

El Almería volvió en la mañana de ayer a los entrenamientos después de la victoria en Gijón del pasado martes y tras haber descansado en la jornada del martes. Los rojiblancos ya están centrados en el partido de este domingo frente al Burgos, antes quienes quieren defender los cuatro puntos de distancia con el Eibar y los cinco con Las Palmas.

El capitán Fernando pasó en la mañana de este jueves para analizar el choque ante los burgaleses, que por primera vez visitan el Estadio de los Juegos Mediterráneos. "Es un rival sólido, incómodo, que se mete atrás. Va a depender de cómo estemos nosotros, si no metemos un gol pronto, estos partidos te complican. No te puedes fiar", porque son puntos que prácticamente se exigen y que cuesta ganarlos como el resto: "En estos partidos se pierden las ligas. No podemos dejarnos ir ante rivales como el Burgos, son equipos que como tengan el día, te hacen perder puntos muy importantes de cara a nuestro objetivo".

Hasta el momento, la situación del conjunto de Rubi es inmejorable. Líder, en dinámica positiva y con un gran ambiente en el equipo. "Llevamos un tercio de liga y la nota es altísima, esperamos seguir así. Somos un equipo al que nos generan bastante poco, dos o tres ocasiones por partido. Creo que estamos a un nivel muy alto defensivo, todo el bloque es muy fuerte. Éste es el nivel a mantener", apunta el capitán.

"La Segunda División es un rascacielos, es muy larga. Hemos puesto buenos cimientos para nuestro edificio del ascenso, hay mucha confianza en el equipo, estamos fuertes. Hemos cogido la dinámica buena, vamos a más y con mucha confianza para afrontar lo que resta de liga con esperanza". Sobre todo, hay que seguir alerta y no confiarse, puesto que pese a la buena dinámica del Almería, no termina de abrir brecha en la clasificación: "A todos nos gustaría tener una diferencia más holgada con la cantidad de puntos que tenemos, pero es que hay muy buenos equipos. Conforme avance la temporada, esto se irá estabilizando. Al final, los de abajo suman más puntos en la segunda vuelta".

Buen ambiente en el vestuario

Una de las imágenes características de las últimas jornadas es ver a toda la plantilla celebrar unida las victorias en los vestuarios. En Gijón, además, la carrera de todos los compañeros para abrazar a Lazo por su gol en el descuento fue muy significativa. "En el vestuario el ambiente es inmejorable, los resultados también ayudan. Es una de las claves para cumplir el objetivo, sobre todo cuando las cosas no nos vengan tan bien", algo que posiblemente faltó en el pasado: "Comparar una temporada con otro es complicado. La temporada pasada nos costó arrancar, había muchas incorporaciones. Este año no hemos tenido mala racha, desde la primera jornada nos hemos metido arriba. No nos podemos conformar con lo hecho, hay que ser ambiciosos".

Finalmente, Fernando también tuvo que hablar de él y del gran momento personal por el que está atravesando. "Creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera. A nivel personal y colectivo, las cosas van muy bien y esperemos que terminen mejor".