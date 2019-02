FF: "En casa hay que pisar más área contraria y tener más gol"

Fran Fernández pasó por la rueda de prensa para hablar de la previa del choque ante el Numancia. "Tenemos hambre de victorias en casa. Aquí no se trata de merecer, sino de hacer los objetivos reales. Tenemos muchísimas ganas de que se queden los puntos en casa, ante un rival que viene en muy buena racha y nos lo va a poner muy difícil", algo de lo que también alertó el jueves René en el mismo lugar: "Puede ser que se piense que es un rival al que podemos ganar fácil, pero no es así, cada punto que conseguimos nos cuesta mucho. En Soria ganamos un partido que nos costó muchísimo y éste va a ser muy parecido. Los detalles, la concentración, no relajarse... todo eso va a decidir"..

Sobre tres de los lesionados, Ibiza, Demirovic y Narváez, FF cree que su evolución es buena y su participación o no dependerá de las sensaciones del entrenamiento del sábado. Preguntado sobre la utilización de Demirovic en estos partidos, dijo lo siguiente: "Buscamos tener alternativas de inicio o con el partido empezado. Al no ir por delante en el marcador, hemos buscado dos puntas y darle amplitud al juego. Creo que estamos controlando las fases del partido, dando un buen nivel y tenemos que seguir así.

Finalmente, el zapillero asegura que el equipo tiene que dar un plus cuando juega como local. "No me espero grandes cambio, no creo que cambie su forma de entender el juego. Tenemos que competir sabiendo las virtudes del rival, pero conociendo las nuestras. En casa tenemos que ser más protagonistas, hay que pisar más área contraria, acelerar más en nuestras jugadas y crear más ocasiones. Pero también hay que defender con esa agresividad que nos caracteriza"