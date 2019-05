Fran Fernández: "He visto poco ambiente para lo que el equipo merece"

-Análisis del partido: "Ya dije que iba a ser un partido muy abierto, con equipos atrevidos en las que las transiciones tendrían importancia y así fue. Íbamos 0-2 con un calor horrible y poco ambiente para lo que el equipo merece, solo 5.000 personas, y no ha bajado los brazos".

-Papel de Álvaro Giménez: "Álvaro Giménez está haciendo el mismo trabajo desde la jornada 1, pero ahora le llega el balón y la mete. El trabajo que hace era espectacular. Cuando se firmó estábamos muy contentos por su fichaje, iba a ser determinante y lo está demostrando. Álvaro es de los mejores delanteros de la categoría dentro y fuera del área, pero no lo sería sin los compañeros que tiene".

-Salen del bache: "Cuando viene un bache como el de las dos últimas jornadas, si no estás preparado te derrumba y es difícil levantarse. Pero nunca hemos perdido más de dos partidos y hemos remontado de forma espectacular gracias al trabajo del día a día porque aquí no hay brujas ni fortuna".

-Ir a por el Pichichi: "Priorizamos los objetivos colectivos y nos hubiese encantado tener más puntos, pero estoy contento por Álvaro porque se lo merece, nunca se esconde, siempre da la cara. Lleva 18 goles y Real 10. La jornada 38 es la de la ilusión, no la del sufrimiento ni del agobio".

-Cambios en el once: "No existen las rotaciones porque es cuando quieres dar descanso a futbolistas y aquí no descansa nadie. Sacamos el mejor equipo posible para ganar, puedes ser injusto o no"

-Rol de Andoni: "Andoni se lesionó y volvió a lesionarse, casi 2 meses fuera, bajó los brazos y no entrenó bien. Aquí no se regala nada a nadie ni se tiene manía a nadie, hay que ganárselo. Ahora Andoni sí está entrenando bien. Se nos ha olvidado que ahora somos un club humilde y no merecemos los palos de las últimas semanas. Cada uno es libre de opinar porque siempre doy la cara".

-Play-off: "Creo que es casi imposible, aunque quedan partidos con rivales entre sí. No nos preocupa porque meternos entre los seis primeros es casi imposible, es bonito quedar entre los diez primeros. Lucharemos por estar lo más arriba posible".

-Afición: "Estamos muy agradecidos a los 5.000 de hoy porque esa es la afición de verdad".