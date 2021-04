Gomes: "Creo que 24 puntos nos pueden dar el ascenso directo"

José Gomes, entrenador del Almería, compareció en la mañana de ayer de forma telemática para atender a los medios de comunicación. El luso no pierde la esperanza de luchar por el ascenso y para eso sabe que es fundamental sacar los tres puntos en La Romareda. "Como está la tabla, cada partido tiene más importancia. Hasta que los números nos digan lo contrario, seguimos con la esperanza del ascenso directo. Para ello, hay que ganar en Zaragoza".

"Nuestro margen de error no es cero, creo que 24 puntos nos pueden dar el ascenso directo. Va a seguir habiendo sorpresas, nadie va a ganar todos los partidos. Hay que jugar cada balón como si fuera el último", indica un Gomes que asegura que su plantilla está plenamente concienciada de lo que tiene por delante: "Entramos en un período en el que cada jornadas es el partido más importante de la temporada. No hay otro para nosotros que no sea el Zaragoza".

En tierras mañas se van a encontrar a uno de los rivales más en forma del momento. "Desde que está JIM, el Zaragoza ha hecho los mismos puntos que nosotros, 25. Lo está haciendo muy bien, están muy comprometidos y esa dinámica es su punto fuerte. Disputan muy bien los centros, Eguaras aporta mucho en el centro del campo, es un futbolista muy inteligente".

Para tratar de meterle mano a los aragoneses, Gomes seguirá apostando por su estilo de juego, aunque indica que ha potenciado diferentes variantes para sorprender a su rival. "Siempre analizamos muy bien al rival y sabemos qué hacer. Hay un plan B y un plan C más preparado que antes. Lo importante ahora es buscar solidez de nuestras ideas para dar fuerza a nuestro modelo de juego, que es la que nos va a ayudar a llegar a nuestro objetivo. Estamos aquí para honrar nuestro escudo y que la gente de Almería se sienta orgullosa".

José Gomes, entrenador del Almería "Es bonito que el público vuelva al estadio para apoyar al filial. Echamos de menos a la gente, su calor, su apoyo... incluso sus protestas"

Por otra parte, en los últimos días han salido informaciones relativas al interés de diferentes clubes en jugadores rojiblancos, caso de Sadiq, Morlanes, Akieme... Gomes dice que contra eso no se puede hacer nada, pero que sus futbolistas no se van a despistar. "Tenemos que ayudar a que estén centrados en sus tareas, sus entrenamientos, sus partidos. Aunque ahora hablen bien de ellos y haya interés, es por el buen trabajo que han hecho. Pero ojo, la última imagen es la que queda y ellos lo saben y quieren ayudar al Almería hasta el final".

Personalizando en Sadiq, el míster asegura que es momento de volver a apoyarlo para que recupere sus energías de cara al gol "Necesita más que nunca de nuestro apoyo. Lo hemos ayudado a que sea el jugador que ha demostrado que es y ahora necesita de cariño, apoyo y ayuda para estar de nuevo a su mejor nivel. Si no está equilibrado emocionalmente, eso perjudica. Yo lo veo feliz, con ganas de demostrar que quiere ayudar al equipo y sé que lo va a hacer".