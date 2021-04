Gomes: "Necesitamos una victoria"

José Gomes, entrenador del Almería, atendió a los medios de comunicación de forma telemática para hablar sobre el partido de este domingo en Anduva. Los rojiblancos acuden a Miranda de Ebro con la intención de cortar su mala racha y retomarle el pulso a la competición.

"Necesitamos una victoria tal y como está el campeonato ahora mismo. Hay tres punos en juego muy importantes para alimentar la esperanza y subirá nuestra capacidad para afrontar el resto de competición", apuntó el míster que reitera el mensaje de la pasada semana, una vez que ya el ascenso directo parece una utopía:"No vamosa jugar con más presión de la que ya tenemos. Vamo todos a estar unidos, queremos enseñar cosas positivas para terminar bien la temporada y estar preparados para lo que venga".

Gomes sabe que la visita a Miranda de Ebro va a ser complicada, pero confía en el trabajo del equipo. "Lo primero es ver cómo estamos nosotros, saber lo que tenemos que hacer. Luego ya nos preocupamos del contrario, un Mirandés que es un equipo duro. Tene muchísima intensidad, es el que más esprinta de toda la categoría. El entrenador rival hace correr a sus jugadores como demonios".

Para jugar este tipo de partidos, Gomes sabe que el equipo tiene que mejorar defensivamente. "Debemos de analizar los puntos que hemos perdido, ver en qué hemos fallado. Debemos de ser más eficaces cuando el rival busca centros, tiros... Tenemos que estar más contundentes, más fuertes en tareas defensivas. Ahora hay poco tiempo para recuperar los puntos, cada error penaliza más".

Y aunque ofensivamente Sadiq está manteniendo los números, reconoce que necesita más del resto de jugadores de cara al gol. "El número de minutos que controlamos el balón cerca del área contraria no es proprcional a los goles que metemos. Si todo los jugadores de ataque hubieran marcado tanto como Corpas, estaríamos en ascenso. Pero eso es pasado, sólo pensamos en prepararnos para jugar ante el Mirandés".

Preguntado sobre si los partidos que quedan pueden ser una minipretemporada para el play off, Gomes no quiso salirse de su discurso. "No hay que dar más vueltas, ahora hay que pensar en el Mirandés, no en el Sporting. Lo que da confianza es ganar, que lo que trabajamos se demuestre en los partidos. En esta línea, creo que llegaremos al final de Liga muy fuertes. Si somos terceros, seremos los más fuertes para el play off".

Finalmente, quiso lanzar una pequeña arenga de confianza a su jugadorse y la afición. "Estoy seguro que por todo lo que estamos haciendo y por la capacidad que tenemos, el Almería merece estar en Primera. Hay mucho trabajo, mucha alegría, mucho sufrimiento....".