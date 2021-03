Gomes: "Si yo fuera aficionado, estaría enfadado con los jugadores y el entrenador"

José Gomes, técnico rojiblanco, atendió a los medios de comunicación almeriense de forma online de cara al choque ante el Leganés de este sábado en el Mediterráneo. Ante de entrar en el análisis del choque, el míster hizo una sincera autocrítica después de lo ocurrido ante la Ponferradina. Pudo fallar el domingo según los diferentes análisis, pero José Gomes es un caballero y acepta esa crítica porque sabe que es la única manera de mejorar y mirar al futuro con la vitalidad necesaria para lograr el difícil objetivo del ascenso.

"Esto es fútbol. Yo soy la misma persona, el mismo entrenador y tengo los mismos jugadores. Por detrás del fútbol y del análisis, hay emoción, pasión. Si yo estuviera como aficionado, estaría enfadado con el equipo y con el entrenador. Acepto la crítica, no estoy contra ella. No ha habido ofensas personales, sólo críticas. Es normal que la gente se enfade después del último partido, puesto que lo teníamos controlado y lo perdimos por nuestros deméritos", se sinceró Gomes. Luego pueden llegar los resultados o no, que esto es un deporte, pero con una actitud como ésta hacia los demás, lo normal es que la suerte te sea benévola.

Precisamente respecto al encuentro en El Toralín, el míster cree que han aprendido la lección. "Hemos hecho partidos peores que ante la Ponferradina y los hemos ganado. Hubo una jugada con malas posiciones y todo se desmoronó. Yo mismo tengo que reflexionar con partido como éste. Estábamos bien, si llego a hacer cambios para cerrar el partido y nos marcan, habría habido críticas igualmente. Hay momentos en los que se nos escapa el control del partido y eso es por la madurez. Estoy seguro de que no va a volver a pasarnos".

El Almería ya ha pasado por diferentes tramos del campeonato donde no ha sido todo lo regular que debiera y tiene ya la base de cómo debe de sacar la cabeza de ahí. "Hemos pasado por esto y lo hemos superado, estamos entrenado para ello. Estamos preparados para salir de esta situación, vamos a demostrar que ésta no es la línea que buscamos, queremos estabilidad. Por la exigencia de la categoría, los rivales también van a pasar por momentos complicados", dice el luso.

La primera oportunidad para demostrarlo es este sábado ante el conjunto pepinero, que en la ida venció de forma polémica por 2-1. "Es un partido fundamental, no se puede esconder su importancia. Hay que jugar como si fuera el último partido de la Liga y así estamos preparados para hacerlo. Va a ser un partido muy duro ante un equipo que tiene dos formas muy bien preparadas de encarar los encuentros. Estamos preparados para jugar ante el Leganés y debemos de demostrarlo, hablar es muy fácil".

José Gomes "Éstos son los jugadores que nos van a dar el ascenso, de nuestra parte no hay ninguna duda"

Para este encuentro, Gomes va a tener disponible a Sadiq, después de que no fuera con su selección. "Además de la base legal de la decisión, porque hay normativa de FIFA, no hubiera sido posible sin el compromiso de nuestros jugadores. Ellos han colaborado con el club y han demostrado su implicación. No sólo Sadiq y Makaridze, sino también el resto. Tenemos un grupo de jugadores que nos quiere ayudar y estoy contento con ello", indica que alaba la manera en la que sus jugadores están tomándose el trabajo diario: "Estos son los jugadores que nos van a dar el ascenso. De nuestra parte no hay dudas, sabemos del carácter y de la calidad de nuestra plantilla. Hay que confiar en ellos y seguir en esta batalla. La vida del deportista profesional tiene esta capacidad de resiliencia. Es un grupo muy bueno, muy fuerte, hemos hablado todos y veo al equipo muy metido. Estamos fuertes, metidos, preparados y concentrados".

Finalmente, el entrenador rojiblanco deja entrever que no repetirá con las rotaciones de cara a los tres encuentros en Semana Santa. "Es un escenario totalmente distinto al que afrontamos en la primera vuelta, ahora sólo tenemos un partido en mitad de la semana. No pienso hacer tantos cambios, a no ser que los médicos me recomienden que hay algún jugador necesitado de descansar".