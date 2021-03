Gomes: "No me esperaba esta derrota"

José Gomes, técnico rojiblanco, analizó de la siguiente forma la derrota en El Toralín. "En el primer tiempo hemos estado muy organizados y hemos buscando oportunidades. Habíamos hecho lo más difícil y después perdemos un ataque que podía ser el 0-2. De ahí, llega una contra de ellos y nos empatan. Ahí nos perdimos, nos ha faltado controlar mejor el partido. Nos ha faltado madurez en el momento de mantener la ventaja, cada momento de los goles de la Ponferradina tiene su historia".

El míster no esperaba este paso atrás del equipo. "Me ha chocado esta derrota, no la esperaba tal cual iba el partido, ha sido un jarro de agua fría. Teníamos tiempo de haber hecho el segundo tras el 2-1, pero nos hemos ido del partido. Estas cosas no nos pueden pasar, la jornada iba favorable y no lo hemos aprovechado. Hay que centrar nuestro juego".

Villalba "Hemos desperdiciado una nueva ocasión de estar arriba, pero este equipo ha dado motivos para confiar en él"

Sobre los cambios, Gomes cree que no fueron la causa de la derrota. "Si los cambios hacen gol y ganamos, han sido buenos; si no, han sido malos cambios. Esperaba que su energía y su calidad nos ayudaran, pero no ha salido bien la cosa. Al no hacer el 0-2, nos ha creado inquietud y nos hemos desconcentrado, veo eso más importante que los cambios".