Gomes: "Me gusta controlar con balón, pero no siempre se puede"

José Gomes hizo la siguiente valoración del partido: "Ha sido un partido que nos vale tres puntos, en el que hemos demostrado que sabemos sufrir. Para ganar a este rival, teníamos que luchar y jugar como si fuera un equipo top. Además de la calidad e intensidad, es un equipo que no para de correr".

El míster valora positivamente los puntos, aunque pone un pero: "Estamos muy fuertes como equipo y eso se ve cuando hay un fallo, llega otro para ayudar. Las cosas sólo salen bien cuando funcionas como equipo. Pero no me gusta que cuando tenemos momentos de amenaza, no tengamos paciencia para jugar nuestro fútbol. Me gusta controlar los partidos con balón, no se puede hacer siempre y hoy ha sido un partido de ésos".

Sobre Sadiq y el desquite de presión tras el gol, dijo lo siguiente: "Para un punta, cuando está varios partidos sin hacerlo, hay presión del ambiente, es la vida del futbolista y hay que saber manejarlo. No le estaban saliendo bien las cosas, pero cuando marca Balliu fue el primero en animarle".

Hablan los protagonistas

Fernando apuntó que "la presión intensa del Mirandés nos ha puesto las cosas muy difíciles. Cuando superábamos esa presión, teníamos más espacios. De haber tenido más tranquilidad, podíamos haber marcado alguno más. Nos han generado cierta inseguridad a la hora de estar con balón. No han quedado las mejores sensaciones, pero esto es la categoría. Nos vamos con los tres puntos sin brillantez, pero lo que cuenta es ganar".

José Alberto, entrenador del Mirandés "Hemos hecho 20 remates, una barbaridad. No nos vamos con puntos por ese final de la primera parte"

Finalmente, Petrovic indicó que "ha sido un partido muy diferente a los anteriores, el Mirandés tiene jugadores jóvenes y que son difíciles de defender. Hemos hecho nuestro trabajo para ganar. Hablamos después del partido de Las Palmas y en los últimos siete partidos nos hemos perdido y hemos jugado con mucha inteligencia. Las victorias en los últimos minutos nos han dado mucha confianza, el año pasado perdimos mucho al final".