Gomes: "No hay que pensar en la fatiga"

Después de la corta rueda de prensa del pasado jueves en la Nova Creu Alta, donde José Gomes tuvo que responder de forma acelerada puesto que tenían que desplazarse al aeropuerto de Barcelona para volver a Almería, el club ha enviado un audio en el que el míster analiza el encuentro de este domingo ante el Rayo Vallecano en el Estadio de los Juegos Mediterráneos a partir de las 16:00.

Sin tiempo para saborear los tres puntos épicos logrados en Sabadell, el equipo ya piensa en el siguiente encuentro. "Nos vamos a enfrentar a uno de los equipos más fuertes de la Liga. Ellos trabajan muy bien la circulación de balón, están por encima de nosotros en la posesión, y realizan muchos centros cuando juegan por fuera, generando peligro. Tienen una plantilla muy fuerte y con experiencia”.

El equipo está motivado después de la importante victoria del jueves, pero notará la fatiga que no tiene el Rayo Vallecano al haber descansado entre semana. Eso sí, Gomes no quiere excusas y llama a sus jugadores a dar un extra. “Hay que pensar que jugamos un partido y no que estamos fatigados; ya habrá tiempo de descansar una vez que lo afrontemos”.

Eso sí, reconocía que “a ver cómo manejamos nuestra realidad. Tenemos que ver cómo se encuentran los jugadores y luego tomar decisiones”. A la hora de la preparación indicaba que “tenemos dos sesiones, una más de recuperación, y la del sábado más táctica en que veremos cuáles son los aspectos más fuertes y más débiles del rival, al margen de ensayar estrategia y determinados posicionamientos”.